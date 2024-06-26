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夏天種4植物 泡茶、煎蛋助養生

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導

現代人重視居家生活，在家種植綠色植栽不僅能妝點室內，還能培育出療癒身心靈的植物。園藝治療師廖美惠推薦想成為「綠手指」的植友，可種植魚腥草和白鶴靈芝2種青草，製成茶飲有清肺降火和保養皮膚效用；也推薦植友種植火炭母草，用來煎蛋味道獨特、營養豐富。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會攜手，規畫退休5力課程「實（食）用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活」，教導民眾在炎炎夏日可以輕鬆種植綠色植栽。7月20日第一堂課以本土青草作為主題，廖美惠介紹魚腥草、車前草、火炭母草、白鶴靈芝草等4種陽台可輕鬆栽種的青草植物，不僅運用到餐桌上，還能美白保養身體。

廖美惠提到，魚腥草是清冠一號中使用的植物，對呼吸系統和肺部有益，不僅能清肺降火，還能用來製作面膜，生吃時可以加入鳳梨和蘋果提升口感。車前草可與枸杞一起煮茶，增強保健效果，尤其可保養泌尿系統。

火炭母草可以入菜，這種青草在鄉間隨處可見，葉子可以拿來煎蛋，營養豐富；長輩們閃到腰時，會將葉子搗碎後加入米酒，拿來舒緩腰部。白鶴靈芝草的葉子可以煮茶飲，或剁碎後加米酒敷在扭傷的部位，以減輕疼痛。

針對夏季種植的挑戰，廖美惠提供3點實用建議，首要避免讓植物直接暴露在大太陽下，可選擇在樹下或陽台遮蔭的地方種植；其次，剛開始種植的兩周內，保持土壤潮濕，在晚上或清晨澆水，避免濕熱悶壞植物根部；最後是選擇透氣性好的土壤介質，也是成功種植的重要因素。

實（食）用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活5堂課

上課日期：

7月20日（六）：植物的力量—讓植物照顧你

8月03日（六）：壁掛式植栽（植物上板）手作

8月10日（六）：植物心南向—南洋辛香料

8月24日（六）：養顏美容的蘆薈與健胃解毒的紫蘇

8月31日（六）：石蓮花與多肉小森林

上課時間：下午2時至4時

地點：台北市大安區信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588轉5869

園藝 成功 綠色

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