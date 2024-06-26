當醫師成了病患家屬／父母病倒長期臥床 妻累出身心症候群

「當醫師的，一旦有家人生病都會指望你。」台安醫院婦產科主治醫師陳思銘娓娓地道出，在父母親長期臥床的那段期間，漫長的照顧歲月裡，「我的老婆最辛苦」，一度出現身心症狀，必須就醫治療改善。

醫師父親糖尿病纏身

許多家庭的長輩生病照顧責任，多落在媳婦、女兒身上，就可能成為「夾心餅乾」，上有老的下有小的必須照顧，往往心理負擔大，也影響身體健康。陳思銘提醒民眾，年輕時應做好財務規畫、盡可能地控制疾病，才能擁有快樂的生活品質。

陳思銘的父親陳庵君是婦產科權威，是「台灣婦產科的播種者」，但晚年深受家族遺傳糖尿病所苦，陸續出現高血壓、視網膜病變、腎臟病變等併發症，還要洗腎。每次就醫都領很多藥，直到一位具護理專業的阿姨檢視父親的用藥，發現有重複用藥狀況，從此只讓父親在感染科就醫進行疾病整合，吃的藥才從10餘顆減到5顆左右。

腎病變一周洗腎三次

「父親的血糖控制不好，逐漸產生視網膜增生，看不太清楚。」陳思銘安排就醫事宜，但即便他的父親是醫師，在身體出狀況時，也和一般患者一樣會說控制得很好，以為視力問題是血壓高引起的，但檢查發現是糖尿病併發症─視網膜病變。雖然持續接受治療，卻在2001年時眼疾復發終告失明。

另一糖尿病併發症─腎臟病變也接踵而至，陳思銘的父親最後需要一周洗腎三次，「他說不想洗」，但為人子女的，還是得強迫他洗腎。

陳思銘的父親臥床9年，直至2009年病逝。他的阿公臥床更長達13年，「身上都沒有一顆褥瘡，卻犧牲了一個姑姑。」為了照顧阿公，姑姑未嫁；在沒有健保的年代，陳庵君得出來開業，才足以支撐父親住院的費用。「家人都認為他有醫療專業，照顧重擔都落在他身上。」

陳思銘(後)推著坐輪椅的母親外出。圖／陳思銘提供

母虛弱到坐不住輪椅

「父母鶼鰈情深，當父親病逝後，母親瞬間失去主心骨，愈來愈不愛活動、憂鬱，進而失智、臥床。」陳思銘雖鼓勵母親下床活動，但因為曾摔倒過，以致臥床多年，明知勤勞翻身就不會有褥瘡，但不能一直監視外籍看護，所以看到出現褥瘡，還是很心痛。

「母親生病13年、臥床7年，去年底辭世。」陳思銘述說這段照顧過程，某日外籍看護打電話說「阿嬤呼吸困難」，他立即讓母親坐輪椅衝到急診，「救我幹嘛？」這是母親被救回來的第一句話，所以後來簽了放棄急救同意書。在疫情期間，母親又有狀況，當時她虛弱到連輪椅都坐不住，呼吸及意識狀態都不好，還要經過篩檢等手續，急診連躺床都沒有，對家屬而言，是相當難熬的過程。

陳思銘說，「最辛苦的是我老婆」，雖然請了外籍看護減輕照顧壓力，但受日式教育的母親對媳婦要求很高，身為獨子的他只有姊妹，太太有時難免心裡不平衡，所以他請姊妹們至少周末可以回家探望母親。而太太身心症候群很嚴重，包含自律神經失調、恐慌症等，所以陪她就醫接受治療。

盡孝要記得照顧自己

「當一個人生病，很多人盡心照顧，反而是種拖累。」陳思銘直言，最好不要變成慢性病，怕拖累人就找安養院，常言道「久病無孝子」，他也怕自己和父親這樣的照顧重擔成為輪迴，建議大家務必要做好財務規畫，盡可能地控制疾病，過快樂的生活。他也在母親離世後，把母親的房子增加無障礙設施等，整理為老人住宅。

陳思銘的父母親鶼鰈情深。圖／陳思銘提供