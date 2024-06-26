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癌友、腎友、素食者成高危險群 整合科別降死亡率

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

骨鬆與失能、跌倒有顯著相關。台中榮總從七年前開始整合十四科別，透過資訊系統、種子醫師找出攝護腺癌、乳癌及腎病患者等高風險族群，進行早篩早治，減少髖關節骨折照護住院天數近三成，死亡率降低百分之○點七。

前台中榮總骨質疏鬆防治中心執行長、李綜合醫院體系總院長李旭東表示，高齡是骨鬆風險之一，考量患者仍有其他疾病，應在原科別診治，因此整合院內十四個科別，培養種子醫師找出疑似個案，再透過跨團隊共照模式治療追蹤。

中心服務人次，從成立初期到去年已倍數成長，可見需求殷切，骨鬆照護收案量達一七四○名患者，其中攝護腺癌四百八十名、佔二成八最多，其次是腎移植、乳癌。李旭東指出，上述兩種癌症會使用荷爾蒙治療，腎移植常合併低血磷問題，均會造成骨質流失，其他高危險群還有透析、類風濕關節炎、紅斑性狼瘡等。

在共照模式下，攝護腺癌患骨密度辨識率增加二成五，去除疫情影響，骨鬆藥物使用率提升一成，高齡髖關節骨折患者活動功能進步，也降低藥物併發症發生率。李旭東說，此模式成功關鍵在骨鬆照護深化於各科別，加上ＡＩ系統提早示警骨鬆風險，讓醫護可快速找到骨鬆患者，進行治療。

另外，專家也提醒，台灣素食者約兩成，尤其長輩口味清淡，蛋白質攝取不足，易成骨鬆高危險群，也須留意。

台中榮總 患者 骨鬆

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