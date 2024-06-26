骨折前治療效果佳 醫盼放寬骨鬆健保給付

骨鬆篩檢，治療不嫌晚！台大雲林分院與國衛院的調查結果顯示，社區長輩經過兩年的多專科介入照護後，可減少三成的跌倒率、以骨鬆治療合併維他命Ｄ及鈣質補充可以下降骨折率達六成。專家建議，骨鬆治療藥物健保給付只能在骨折後才給予，希望未來能放寬。

台大醫院雲林分院與國衛院合作「Healthy Longevity and Aging in Place」計畫，針對偏鄉高齡者進行骨鬆和肌少症篩檢治療，同時配合營養篩檢、運動，慢病多重用藥控制。調查發現近六百名偏鄉長者中，女性骨鬆盛行率高於男性達六成三，其中四成嚴重骨鬆；近二成七女性同時有肌少症和骨鬆。

台大雲林分院骨科部助理教授傅紹懷表示，將長者分為導入多重用藥、運動、營養等多專科照顧組、骨鬆治療組、延後介入組，結果顯示，多專科團隊介入的長者中，跌倒的發生率經過兩年追蹤比起延後介入組降低了三成；骨鬆治療組其骨折發生率也降低了六成六。

目前健保只給付骨密度達骨質缺乏或骨質疏鬆程度，且合併骨折患者，中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓說，爭取讓尚未骨折的高風險族群也能獲健保給付。