台灣髖部骨折亞洲第一 地方推骨鬆早篩

骨質疏鬆症（簡稱骨鬆）是全球第二大的慢性病，且隨著年紀愈大發生機會愈高，據調查，台灣五十歲以上女性，每三人就有一人。經濟學人報告台灣骨鬆性髖部骨折發生率全亞洲第一，由於骨折後多數無法獨自生活，中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓教授認為，隨著超高齡社會來臨，政府宜針對女性六十五歲以上，男性七十歲以上，建立早篩早治，減少巨額的醫療及社會成本。

中華民國骨質疏鬆症學會與聯合報健康事業部，日前共同舉辦「愛的骨力一起來」專家論壇，邀請幅員遼闊、偏鄉老人多的中部縣市台中市、彰化縣及雲林縣衛生官員與專家們，共同討論骨鬆預防對策。

陳崇桓指出，依健保署資料顯示，每年四成五的骨鬆病人當年度發生骨折，且六十歲以上就醫明顯增加，國人髖部骨折一年死亡率為一成四，五年死亡率高達四成二，且一旦骨折更容易再次骨折，國內外研究指出，骨折一年後八成無法獨居。

台大雲林分院骨科部助理教授傅紹懷指出，偏鄉骨鬆的盛行率相當高，六十五歲以上女性發生率達六成三，其中四成為嚴重骨鬆，高齡者如有骨鬆及相關共病，骨折風險會增加三倍以上。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，四年前利用ＤＸＡ（雙能量Ｘ光吸收儀）巡迴車篩檢一萬多名六十五歲以上長者骨質密度，是國內最早進行骨篩的縣市，結果顯示男性骨鬆率為兩成五，女性為六成二，其中有骨折史的女性多於男性，未來將規畫陽性者再追蹤的年限。

找出高危者及早治療也相對重要，傅紹懷指出，一名七十歲以上髖部骨折的患者若能預先治療骨質疏鬆，平均每人追蹤三年可以節省健保花費兩萬元，若所有七十歲以上的髖部骨折患者都能接受治療，健保可年省一億元。

台北市政府今年將骨鬆篩檢納入老人健檢項目之一，雲林縣衛生局副局長張翌君表示，雲林預計明年也會納入老人健檢，執行細節仍在討論中，由於縣內偏鄉多，交通及就醫不便，縣府執行篩檢政策能更全方位追蹤。

台中市衛生局副局長陳麗娟指出，骨鬆篩檢仍未成為台中市政府政策，不過，已將預防保健營養及運動的方案列為優先政策，也希望國健署能規畫相關的篩檢政策。

陳崇桓也建議地方政府，可利用ＡＩ協助骨鬆判讀，當找出高危險族群後再進行精密的ＤＸＡ進行確診，可大幅減少篩檢成本；而女性更年期後且具有骨鬆危險因子或六十五歲以上，男性七十歲以上，一生至少做一次骨鬆篩檢。