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大包裝輸液沒貨 食藥署道歉

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
國內輸液大廠永豐化學因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，造成每月出現150萬袋輸液缺口。示意圖。本報資料照片
國內輸液大廠永豐化學因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，造成每月出現150萬袋輸液缺口。示意圖。本報資料照片

輸液大廠「永豐化工」因重大違規停產生理食鹽水，引發罕見大缺貨，盡管衛福部啟動國內增產、國外專案輸入等機制，但仍有醫師抱怨，想開立兩公升大包裝的生理食鹽水，卻無貨可用。對此，食藥署坦言，目前雖無缺貨，但輸液有沖洗、注射等不同形式，有些醫療院所無法拿到想用的類別，希望醫院體諒。

胸腔科醫師蘇一峰臉書發文指出，無法開立兩公升大包裝的生理食鹽水。衛福部次長林靜儀一開始用詞犀利，強勢回應，但後來態度緩和許多，解釋「這個月拜託廠商、拜託貨運，力求供應不間斷，還不能滿足所有規格需求，是很抱歉。」

針對目前仍有醫療院所反應「叫不到貨」，食藥署副署長王德原表示，有些是物流因素；永豐兩公升大包裝輸液，其他業者無法產製相同規格，專案進口都是國外既有庫存，以五○○毫升為主，預料七月後可能輸入一公升包裝產品。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，食藥署強調沒缺貨，但事實是買不到兩公升大包裝規格，中小型醫院庫存量不夠，部分品項有缺，政府應儘速提出解方，告訴醫療機構何時可以穩定供應，才能讓人安心。

永豐 醫師 食藥署

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