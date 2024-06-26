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「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升。 聯合報資料照片
新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升。 聯合報資料照片

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，指稱新冠肺炎再度流行，住院病房裡新冠患者激增，並擔憂抗病毒藥物「莫納皮拉韋」缺貨，單靠「倍拉維」，難以因應需求。

蘇一峰說，不少染新冠的年長者住院，或在門診治療，增加院內感染風險，以致原本因中風而住院的病人也感染新冠，一旁照護的家屬也難以倖免。

面對這波疫情，許多臨床醫師憂「抗病毒藥可能缺貨」，蘇一峰秀出電腦畫面，想開立「莫納皮拉韋」卻遭系統攔阻，出現「目前缺料中，不可開立」。對此，疾管署公布藥物存量，認為庫存充足。

蘇一峰說，政府一方面告訴新聞媒體一切都在掌握中，但結果是醫師無法開藥，原來疾管署已偷偷地發出公文，希望醫師不要開這個藥。令人質疑的是，「倍拉維」藥物交互作用清單很多，不宜讓合併慢性病的長者服用，「拜託決策官員不要離第一線那麼遠好嗎？」

疾管署發言人曾淑慧表示，依相關藥物療效研究顯示，「莫納皮拉韋」效果較為侷限，世界衛生組織定為限制性使用，希望優先使用「瑞德西韋」或「倍拉維」。目前國內仍有一萬人份「莫納皮拉韋」，「倍拉維」廿萬人份、「瑞德西韋」十萬劑。

對於臨床醫師無藥可開，曾淑慧表示，已與衛生局合作，採取跨縣市、跨區域調度，希望提高「莫納皮拉韋」的可近性提高。若醫師需要開立此藥，可跟衛生局聯繫，目前運作還算順利。不過，近日疫情加劇，疾管署日前再採購兩萬人份，預計七月四日抵台，七月五日起分送至各醫療院所。

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