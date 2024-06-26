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隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升，新北多個醫院均傳出急診量上升，住院病人增加，家長人心惶惶。記者潘俊宏／攝影
新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升，新北多個醫院均傳出急診量上升，住院病人增加，家長人心惶惶。記者潘俊宏／攝影

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了來自母親體內的抗體保護，第一次面對新冠病毒，容易感染，且合併症風險較高，家長務必提高警覺。

疾管署統計，今年迄今，小於一歲的新冠住院個案共卅三例，占總確診人數百分之○點三；一至六歲確診個案卅九例，占總確診人數百分之○點四，人數雖不多，但已讓許多家長心驚膽跳。

何美鄉表示，剛出生的嬰兒身上還帶有來自母親的抗體，大幅降低感染機率，即使染疫，症狀相對輕微，但滿四個月後，抗體逐漸消失，而目前新冠疫苗適用對象必須滿六個月以上，以致四至六個月大的幼兒成了高風險族群。

疾管署防疫醫師林詠青表示，目前六個月至四歲的小朋友疫苗接種率偏低，僅有百分之五，第六波疫情尚未至高峰期，感染人數眾多，家長應儘速陪同幼兒完成接種。

台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，近期醫院收治眾多新冠確診幼童，以致兒童隔離病房常處於滿床狀態，重症兒童患者主要表現為肺炎、腦炎、哮吼，提醒家長留意相關症狀，孩子一旦出現異樣，儘速送至大醫院急診，以免延誤病情。

張鑾英指出，該院重症幼童中，大部分屬於免疫不全，必須使用抗病毒藥物，一般用藥後一兩天，病情即可回穩，但前提是家長需有高度警覺，盡快將孩童送醫。此外，ＸＢＢ疫苗可有效減少新冠重症機率，若家中孩童尚未接種疫苗，應盡快完成二劑接種，臨床觀察，沒有先天疾病、原本健康的小朋友，在染疫後還是可能引發重症。

新冠疫苗 疫情 疾管署 確診

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