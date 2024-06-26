博愛座讓給需要者 3都擴大宣導

博愛座讓座爭議不斷，台北捷運文湖線近期廣播宣導「博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」，大受好評；北捷昨表示，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架工具，失去原先立法美意。北捷和台中市交通局也有不限年齡的「博愛貼紙」等規畫，呼籲乘客看見時盡量讓座，中市的規畫還成為小學教材內容。

「會擴大實施到其他路線。」台北市長蔣萬安昨受訪說，博愛座引起很多討論，有各種不同的意見，捷運公司透過廣播，讓民眾和乘客了解博愛座的設置目的，年齡不會是唯一的標準，而是要發揮同理心、愛和關懷，「可能你沒有看到，但是他有需要。」

北捷說，博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用。

新北捷運和台中捷運都表示，早已把廣播改成「請將座位優先禮讓給需要的旅客」，不刻意凸顯「博愛座」，多年前就發現博愛座不該被局限在「老弱婦孺」，而是該提倡乘車禮儀，任何座位都可以禮讓給「有需要」的旅客。

另外，2007年起北捷陸續推出「博愛識別貼紙」和「好孕胸章」，提供孕婦、身心障礙、年長或身體不適等旅客；中捷和台中市公車也推出「博愛貼紙」，有需要的旅客皆可以至各車站詢問處索取，貼在隨身包、胸前或上手臂等明顯識別處，也呼籲其他乘客看見時禮讓座位。

台中市交通局長葉昭甫說，公車「博愛座」圖卡發想來自陌生人的關懷，去年接獲南一書局來函，希望提供照片版權，編入國民小學五上社會科教科書。