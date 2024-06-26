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有行旅／登頂富士山 水陸空通玩

聯合報／ 本報訊

今年來挑戰登頂富士山，人生夢想清單再收一項。業界首創專業醫師隨團照料，廿位旅人共有三位專業登山好手、一位領隊、一位醫師隨團照顧，並入住極上湯宿「馥府河口湖」，旅程也安排河口湖遊覽船天晴、河口湖富士山全景空中纜車和山中湖的河馬，水陸空賞富士山。《登頂富士山》五天四夜旅程，八月廿五日至八月廿九日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3926，或上有行旅官網https://pse.is/64mmb9

富士山 醫師

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