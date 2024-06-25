健康守宮可能也有病 沙門氏菌易感染飼主「嚴重恐住院」

日前一名女大生帶守宮到壽司郎用餐，壽司郎總公司喊告，也要各分店全面消毒。疾管署發言人曾淑慧表示，沙門氏菌為兩棲爬蟲類最常攜帶的病原菌，即使是健康的爬行動物和兩棲動物也可能攜帶這種細菌。

曾淑慧指出，與兩棲爬蟲類相關的傳染病包括，沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌，即使是健康的爬行動物和兩棲動物也可能攜帶這種細菌。

根據加拿大衛生部5月4日發佈傳染病調查報告，在加拿大當地至少7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。美國CDC的調查報告亦指出，在2015年曾在16個州通報「飼養寵物守宮民眾」，進而出現沙門氏菌感染，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中部分個案（3人）病況嚴重需住院治療。

曾淑慧說，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌，且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力。人們可能透過接觸爬行動物、兩棲動物或其環境而感染沙門氏菌。民眾如觸摸爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能。

疾管署呼籲，民眾接觸「守宮」或壁虎等寵物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的沙門氏菌等病原菌感染。