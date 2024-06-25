童綜合醫院達文西微創心臟手術破百例 醫：高科技帶來手術安全與舒適

台中市童綜合醫院今慶祝達文西微創心臟手術破百例，還有女患者到場述說自身經驗，並感謝由心臟外科醫師鄭伯智帶領的醫療團隊。鄭伯智說，高科技帶來的手術安全與舒適可以讓民眾放心，心臟疾病並不可怕，只要對症下藥、找到專業負責的心臟外科醫師，就能「心」病痊癒。

29歲的女患者說，她去年6月因咳痰帶血，急診檢查發現肺水腫，並是因心臟的二尖瓣逆流導致，需盡快進行二尖瓣膜置換。原先非常擔心術後美觀程度，但經過鄭伯智以達文西微創方式進行二尖瓣膜置換，去年8月術後恢復良好，住院7天即出院返家休養。不僅運動後的不適感都沒有了，而且術後傷口小，也不影響美觀。

鄭伯智說，傳統心臟手術須鋸開胸骨，雖是直接且有效的手術方式，但它會在胸前留下長條痕跡，讓患者難以承受。加上傷口疼痛、復原緩慢，也讓年紀大、行動不佳的患者裹足不前。所以，追求創傷小，恢復快的心臟手術不僅是患者的期待，也是外科醫師心中的終極目標，達文西微創開心手術因此成為最好的選擇。

他說，該院在執行達文西微創心臟手術上，第一個改變是將達文西系統與複合手術 X光透視系統相結合，將心臟瓣膜破損與冠狀動脈阻塞兩個疾病一起治療，免去患者還要第二次手術的心理壓力，並加快術後的復原。

第二個進步，是將達文西微創手術與子宮肌瘤旋切刀結合，能將8公分大的心臟腫瘤在1公分大的傷口內切除乾淨。第三個突破，是達文西手臂結合無菌超音波，檢查與治療同步並行，有效治療心肌肥厚症合併二尖瓣閉鎖不全的困難疾病，過程中無需更換二尖瓣膜，免除日後使用抗凝血藥的煩惱。

鄭伯智說，心臟的二尖瓣膜，三尖瓣膜，左心房腫瘤，心房顫動，和心肌肥厚症都屬於深層心臟結構，傳統手術需要鋸開胸骨和細長器械才能處理，但達文西機械手臂從心臟的右邊進入心臟的後方，直接面對病灶，進行修復。不僅組織破壞減少，傷口疼痛改善，甚至患者在脫離呼吸器後，就可以在加護病房下床。