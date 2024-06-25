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台灣歷史博物館清法戰爭特展 重要古物手稿曝光

中央社／ 台南25日電
國立台灣歷史博物館「清法戰爭：西仔反印象記特展」25日開幕，邀請觀眾從多種視角瞭解官方歷史論述之外的小人物故事，並展出「1884～1885年法國人遠征福爾摩沙」全書手稿。圖／中央社
國立台灣歷史博物館「清法戰爭：西仔反印象記特展」25日開幕，邀請觀眾從多種視角瞭解官方歷史論述之外的小人物故事，並展出「1884～1885年法國人遠征福爾摩沙」全書手稿。圖／中央社

國立台灣歷史博物館今天起推出「清法戰爭：西仔反印象記特展」，邀請觀眾從多種視角瞭解官方歷史論述之外的小人物故事，還有重要古物法國人遠征福爾摩沙地圖手稿曝光。

史博館長張隆志在開展儀式致詞表示，從1884到1885年的清法戰爭，一方面回應1875年牡丹社事件後，清朝對台灣「開山撫番」領土政策改變，另一方面也是台灣建省新階段。

張隆志指出，此次展覽透過台法雙方運用影像、文獻、攝影等各種多元資料呈現，館方持續關心戰爭對社會及一般民眾的集體記憶，因此，在展覽中可以看到法軍軍醫、士兵與軍官在澎湖與基隆這段海洋旅程中的日記與攝影，也能看到戰爭對於台灣宗教與地方民俗影響。

台史博提供資料指出，1884年，受到清、法之間對越南主權爭奪的波及，基隆、淡水、澎湖相繼陷入戰火，面對這場從天而降的兵禍，台灣人稱之為「西仔反」（Se'á'huan），意即「西仔（法蘭西）」來作亂。

台史博指出，面臨外國侵略，在地人凝聚共同體意識，武裝動員到戰場支援，關鍵領袖如林朝棟、張李成、姜紹基等；而至今基隆、淡水等地的廟宇中仍可見到交趾陶、壁畫、匾額訴說著神明助戰傳說，呈現信仰、人群網絡與戰爭記憶交織。

台史博指出，此次也將多年來累積的「海外台灣史料」研究典藏成果傾囊而出，包括具有「重要古物」文資身分的法國軍官嘉諾（Eugène GermainGarnot）「1884～1885年法國人遠征福爾摩沙」全書及地圖手稿，是目前已知最詳盡的清法戰爭紀錄。

台史博指出，台史博與國立台灣師範大學研究團隊合作，將戰役史料轉譯為清晰易懂的動態地圖，讓觀眾體驗時間變化下，法軍攻勢與在地軍民抵抗，展場設有7處觸覺及聽音體驗，包括法軍書信朗讀、軍樂聆聽、戰場防線觸摸體驗等。

國立台灣歷史博物館25日起推出「清法戰爭：西仔反印象記特展」，台法雙方運用影像、文獻、攝影等各種多元資料呈現。圖／中央社
國立台灣歷史博物館25日起推出「清法戰爭：西仔反印象記特展」，台法雙方運用影像、文獻、攝影等各種多元資料呈現。圖／中央社

史博館 戰爭

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