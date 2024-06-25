快訊

守宮放壽司盤恐罰業者…為何不罰女大生？衛生局曝原因

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸研究陰莖愈長「智商愈低」？ 泌尿科醫：民眾一笑置之即可

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸一項由國家社會科學基金支持的研究項目指出，陰莖長度愈短，IQ（智商）就愈高。示意圖／ingimage
中國大陸一項由國家社會科學基金支持的研究項目指出，陰莖長度愈短，IQ（智商）就愈高。示意圖／ingimage

陰莖長度跟智商高低有關？中國大陸一項由國家社會科學基金支持的研究項目指出，陰莖長度愈短，IQ（智商）就愈高，研究表明是分析139個國家的11萬名男性成年人的陰莖長度和IQ的研究。不過，泌尿科醫師表示，該研究的基礎設計就有疑慮，IQ的量測方法會因為問卷設計而不同，醫學上並未有大型研究可證實，陰莖長短與大腦發展或智商有關。

由中國中央財經大學社會與心理學院教授王存同所發表的論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析－來自139個國家的測量》，論文摘要寫道，方法選取全球139個國家、11萬5387例18至65歲男性陰莖大小與IQ測量的數據，在控制人均GDP、人均教育支出、日均最高氣溫、體重指數（BMI）等變量的條件下，對陰莖長度與IQ進行偏相關分析及迴歸分析，並對不同種族進行比較。

王存同的論文指出，陰莖在自然疲軟狀態下，陰莖的長度與IQ呈現負相關，即陰莖的長度愈短，IQ愈高，並存在明顯的種族差異。

對此，泌尿科醫師顧芳瑜表示，醫學上陰莖大小與IQ並沒有發現有相關聯，尤其IQ的測量方式也可能存在歧異，同時IQ也無法代表一個人是否聰明。而陰莖長度的測量也常有謬誤，臨床上測量陰莖長度是從恥骨下方開始量測，得從恥骨下方並把肉壓入後，量測到龜頭的長度為主，有些人自覺陰莖小，但其實量測後常是因為脂肪將陰莖埋沒，實際上並沒有小。

而陰莖的長短有何影響因子？顧芳瑜表示，陰莖的長短主要還是受到基因影響，有些研究認為與環境賀爾蒙有關，但尚未有大規模的研究實證，影響程度目前主要還是基因為主，對於陰莖長短與智商有關的研究，建議民眾一笑置之即可。

顧芳瑜提醒，由於勃起後的長度會受到性興奮程度影響，基本上醫學上量測都是以未勃起長度為主，台灣男性平均是10公分，大多數男性長度都正常，通常都是自己覺得長度不夠而來就醫，但其實勃起前大於4公分、勃起後超過7公分，就算是正常狀況，而非疾病。

陰莖

延伸閱讀

楊冪論文公開 網：一股子AI味 達不到發學術期刊標準

12生肖智商排行榜揭曉！屬兔遇事冷靜 這生肖「天生金頭腦」理財一流

女星楊冪在權威期刊發表論文 引發大陸網友熱議

無孔不入！最新研究曝：男性陰莖也驗出塑膠微粒

相關新聞

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 疾管署：身上恐帶「這1菌」致感染

近日食安問題頻傳，元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，遭到外界指責，而守宮是否引發傳染疾病...

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午5時15分發布豪雨特報，彰化縣豪雨；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、...

8月起14項指示藥健保不給付 黃金舜批「沒力道」：才省20幾萬笑死人

衛福部健保署公告，8月1日起，14項指示藥品不再給付，預估可為健保省下27萬8千多元。藥師公會理事長黃金舜今表示，依「健...

新光三越A8美食街「米奇」現蹤 北市衛生局證實：已派員稽查

新光三越台北信義新天地A8館美食街今傳出有民眾前往用餐，看到老鼠現蹤。台北市衛生局證實，已派員前往，針對人員衛生、作業場...

童綜合醫院達文西微創心臟手術破百例 醫：高科技帶來手術安全與舒適

台中市童綜合醫院今慶祝達文西微創心臟手術破百例，還有女患者到場述說自身經驗，並感謝由心臟外科醫師鄭伯智帶領的醫療團隊。鄭...

衛福部長指診所設無障礙設施增休診意願 身障團體氣炸

衛福部2021年預告「醫療機構設置標準」修正草案，包括於基層診所增加無障礙的走道、掛號結帳櫃台、服務台及廁所等空間，但法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。