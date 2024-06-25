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超級熱！明高屏慎防逾38度高溫 氣象署1個字喚出民眾感受

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後天偏東南風，高屏地區易有沉降效應，需留意局部38度以上高溫。本報資料照片
明後天偏東南風，高屏地區易有沉降效應，需留意局部38度以上高溫。本報資料照片

未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員陳姵安表示，明後天偏東南風，高屏地區易有沉降效應，需留意局部38度以上高溫；周五至下周一雖轉為偏南風，各地高溫略降1至2度，但整體來說仍感受悶熱。

截至今下午5時許，2個達到38度以上高溫的地區都在屏東，一個是長治鄉38.1度，一個是春日鄉38度，其他縣市，高雄旗山區37.5度、台北社子島37.3度、台南柳營37.2度。

氣象署今下午也發布高溫資訊，明（26日）屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、嘉義市為黃色燈號，有機會出現36度以上高溫。

陳姵安說明，未來1周仍受到太平洋高壓影響，各地持續悶熱的天氣，尤其高屏內陸會更熱一點。高屏地區普遍35度，局部可能達38度以上，其他各近山區河谷、大台北盆地、花東縱谷則有37度以上高溫發生。

明後（26、27日）及下周二（7月2日）以偏東南風為主，高屏地區易有極端高溫，且高溫時間長。以今天為例，因為偏東南風，高屏地區發生沉降效應，因此屏東今上午就出現37度以上高溫，後續局部地區更達到38度，直到下午4時才逐漸降溫。

陳姵安指出，周五至下周一（6月28日至7月1日）雖然轉為偏南風，但各地高溫僅略降1、2度，整體來說感受仍偏悶熱。

降雨部分，陳姵安表示，明後（26、27日）2天環境風場為東南風，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後台南以北、各山區會有局部短暫雨，中部以北、各山區可能有局部大雨；周四午後雷陣雨範圍明顯縮小，主要降雨區域都在山區、近山區。

周五至下周一（6月28日至7月1日）環境風場為偏南風，中南部有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部、各山區局部短暫雷陣雨；下周二（7月2日）又轉東南風，東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署表示，未來一周天氣「超。級。熱」。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，未來一周天氣「超。級。熱」。圖／中央氣象署提供

屏東縣 氣象署 高溫 高雄市

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