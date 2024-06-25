女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 疾管署：身上恐帶「這1菌」致感染

近日食安問題頻傳，元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，遭到外界指責，而守宮是否引發傳染疾病，也引起衛福部疾管署的關注。疾管署發言人曾淑慧說，近日「守宮」新聞備受關注，經查，守宮身上可能帶有沙門氏菌，如果接觸後，沒有把手洗乾淨，再接觸口鼻，或食入受汙染食物，即可能引發感染。

曾淑慧說，動物與人一樣，身上不可能無菌，經查，美國、加拿大曾發生沙門氏菌群聚事件，美、加相關單位局調查發現，群聚事件可能與民眾飼養的爬蟲類寵物有關，提醒民眾應多加注意，而目前監控國內沙門氏菌疫情，並未發現異常。

曾淑慧說，與兩棲爬蟲類相關的傳染病，包括沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌，即使是健康的爬行動物和兩棲動物也可能攜帶這種細菌。

依加拿大衛生部於今年5月4日發佈傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。

另依據美國CDC的調查報告，在2015年曾在16個州通報「飼養寵物守宮民眾」，進而出現沙門氏菌感染的事件，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中部分個案（3人）病況嚴重需住院治療。

曾淑慧指出，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌，且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力，而人們可能透過接觸爬行動物、兩棲動物或其環境而感染沙門氏菌。

曾淑慧表示，民眾如觸摸爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能，疾管署呼籲，民眾接觸「守宮」或壁虎等寵物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的沙門氏菌等病原菌感染。

依疾管署疾病介紹，沙門氏菌於人類慢性帶菌者較少，但在動物及鳥類較為普遍，傳染源可能為家禽、豬、羊、馬、牛、齧齒動物及寵物（鬣蜥蜴、烏龜、小雞、蛇、狗、貓…）等。

傳染方式為食入被動物或人類糞便汙染的水或食物，受汙染的食物，例如，生的或未煮熟的雞蛋、雞蛋製品、牛奶及牛奶製品、肉類及肉類製品等，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖，更易傳播。少數散發病例為接觸寵物而感染。

目前感染大部分發生原因是，食物來源遭受汙染，少數是因帶菌者汙染食物，或人與人直接糞口接觸引致。本病較易發生在7至10月，氣候溫暖的季節，世界許多國家的發生率有增加的趨勢。

疾管署指出，感染沙門氏菌的臨床症狀，以急性腸胃炎表現，在感染後約6至48小時，會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症，民眾應提高警覺。

沙門氏菌預防方法

（一）WHO食品安全五要訣：

1. 保持食品清潔。 2. 生食熟食要分開。 3. 食物要完全煮熟（尤其是雞蛋與家禽肉類）。 4. 食物保存在安全的溫度。 5. 使用安全的飲用水與食品。

（二）一般防治措施：