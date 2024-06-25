女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 疾管署：身上恐帶「這1菌」致感染
近日食安問題頻傳，元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，遭到外界指責，而守宮是否引發傳染疾病，也引起衛福部疾管署的關注。疾管署發言人曾淑慧說，近日「守宮」新聞備受關注，經查，守宮身上可能帶有沙門氏菌，如果接觸後，沒有把手洗乾淨，再接觸口鼻，或食入受汙染食物，即可能引發感染。
曾淑慧說，動物與人一樣，身上不可能無菌，經查，美國、加拿大曾發生沙門氏菌群聚事件，美、加相關單位局調查發現，群聚事件可能與民眾飼養的爬蟲類寵物有關，提醒民眾應多加注意，而目前監控國內沙門氏菌疫情，並未發現異常。
曾淑慧說，與兩棲爬蟲類相關的傳染病，包括沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌，即使是健康的爬行動物和兩棲動物也可能攜帶這種細菌。
依加拿大衛生部於今年5月4日發佈傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。
另依據美國CDC的調查報告，在2015年曾在16個州通報「飼養寵物守宮民眾」，進而出現沙門氏菌感染的事件，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中部分個案（3人）病況嚴重需住院治療。
曾淑慧指出，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌，且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力，而人們可能透過接觸爬行動物、兩棲動物或其環境而感染沙門氏菌。
曾淑慧表示，民眾如觸摸爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能，疾管署呼籲，民眾接觸「守宮」或壁虎等寵物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的沙門氏菌等病原菌感染。
依疾管署疾病介紹，沙門氏菌於人類慢性帶菌者較少，但在動物及鳥類較為普遍，傳染源可能為家禽、豬、羊、馬、牛、齧齒動物及寵物（鬣蜥蜴、烏龜、小雞、蛇、狗、貓…）等。
傳染方式為食入被動物或人類糞便汙染的水或食物，受汙染的食物，例如，生的或未煮熟的雞蛋、雞蛋製品、牛奶及牛奶製品、肉類及肉類製品等，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖，更易傳播。少數散發病例為接觸寵物而感染。
目前感染大部分發生原因是，食物來源遭受汙染，少數是因帶菌者汙染食物，或人與人直接糞口接觸引致。本病較易發生在7至10月，氣候溫暖的季節，世界許多國家的發生率有增加的趨勢。
疾管署指出，感染沙門氏菌的臨床症狀，以急性腸胃炎表現，在感染後約6至48小時，會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症，民眾應提高警覺。
沙門氏菌預防方法
（一）WHO食品安全五要訣：
1. 保持食品清潔。
2. 生食熟食要分開。
3. 食物要完全煮熟（尤其是雞蛋與家禽肉類）。
4. 食物保存在安全的溫度。
5. 使用安全的飲用水與食品。
（二）一般防治措施：
1. 烹調食物前或餐前便後應確實洗手，小心處理食物。
2. 食物應以保鮮膜包裹後置入冰箱，再次食用前應加熱煮熟。
3. 沙拉及冷盤之保存應特別謹慎。
4. 被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。
5. 牛奶和奶製品應滅菌後再食用。
6. 水塔應經常清洗及消毒，旅行或野營時，用水應煮沸消毒。
7. 水泥砌磚水塔若已生苔，請儘可能更換成不鏽鋼製品，以維護飲水衛生安全。
8. 確實撲滅並阻隔蒼蠅等病媒，垃圾應加蓋並定時清除。
9. 如有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，應儘速就醫，並避免處理食物，以防傳播他人。
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