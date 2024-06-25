夏季高溫悶濕頭皮拉警報 醫提醒防禿3步驟：也需定期健檢

連續高溫頭皮悶溼難耐，醫師提醒，台灣每10人就有4人受落髮困擾，但普遍病識感偏低，小心禿頭找上門，夏季是頭皮警報期，謹記「看一下、問一下、顧一下」照護步驟，把握黃金治療期。

近期各地天氣高溫炎熱，恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻今天透過新聞稿指出，根據統計，高達9成台灣民眾反映，生活在濕熱氣候下，頭皮問題跟著找上門，其中以「頭皮出油」為最大宗。

針對頭皮問題，王綺嫻說，民眾病識感普遍低落，往往出現落髮、發炎等明顯症狀後，才前來門診求助，臨床觀察平均每10人就有4人主訴面臨落髮困擾，且病患呈現年輕化趨勢。

王綺嫻說明，正常毛囊都會在歷經生長期、退化期及休止期的生命週期後，可重新進入生髮循環，但落髮患者有較多毛囊處於休止期，如果及早發現落髮徵兆，搭配積極治療，仍有機會逆轉落髮狀況。

她分享1名25歲男性案例，因察覺自己額頭髮際線後移就醫，經皮膚鏡檢查，確診為俗稱雄性禿的型態禿第3期，搭配口服藥物及外用生髮藥水治療後，髮量明顯增加。

「頭皮跟身體一樣需要定期健檢」，王綺嫻強調，若拖到雄性禿第5期之後，出現明顯地中海型落髮，即使搭配藥物治療，恐難力挽狂瀾，唯有掌握自己的頭皮類型，搭配正確日常護理方式，甚至察覺毛囊落髮前兆、及時治療，才能擺脫濕熱天氣引發的頭皮危機。

此外，謹記「看一下、問一下、顧一下」的頭皮照護三步驟，包括每年固定頭皮健檢、向皮膚專科醫師等進行諮詢，並搭配正確日常保養習慣與適合髮品。王綺嫻提醒，即使現階段沒有明顯髮量降低或是頭皮外露，也要小心未來禿頭會找上門。