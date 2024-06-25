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故宮前進德國柏林 拓展更多國際交流合作

中央社／ 台北25日電
圖為故宮博物院北部院區。圖／報系資料照
圖為故宮博物院北部院區。圖／報系資料照

繼日前宣布首度與捷克國家博物館合作，國立故宮博物院6月參與2024歐洲台灣形象展，並與德國柏林指標性博物館「洪堡論壇」（Humboldt Forum）交流，期許拓展更多國際合作。

故宮日前宣布2025年將首度出借「翠玉白菜」等百件文物赴捷克展出，展名為「故宮文物百選及其故事」（100 objects, 100 stories: treasures from the NationalPalace Museum）。

經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會6月於德國柏林推出「2024歐洲台灣形象展」，故宮於其中展出「馳聘躍影—沉浸故宮」數位展覽，故宮副院長黃永泰親自率隊前往，並與駐歐盟、德國、捷克等地駐外代表處及相關博物館進一步交流，展覽備受歐洲民眾喜愛。

故宮今天發布新聞稿表示，黃永泰及駐捷代表柯志叡期盼能以捷克國家博物館合作展覽為基礎，持續與如捷克科技博物館、莫拉維亞美術館等繼續合作，使台捷雙邊文化交流能綿長永續。

此次黃永泰接連與駐歐盟暨比利時代表李淳、駐德代表謝志偉、柯志叡會晤洽談，除了解各國藝文產業發展，也以故宮文化內容前進海外推廣為題進行討論。更在駐德代表處安排下，與德國柏林博物館「洪堡論壇」團隊進行交流與導覽解說，針對未來合作可能性及相關議題交換意見。

洪堡論壇2020年底開館，目標打造讓藝術、科學與文化能夠被交流與對話的場域，故宮表示，故宮的知名度及多元的國際交流模式，也成為他們期盼交流對象，雙方期許以「博物館作為對話場域」概念出發，合作產出對於台、德2地都能激起觀眾共鳴、參與的展覽主題。

國立故宮博物院 德國 捷克

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