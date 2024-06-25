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空氣品質標準擬分階段加嚴 朝WHO建議值為目標

中央社／ 台北25日電

環境部今天說明空氣品質標準修正草案，預計將以分階段方式加嚴，第1階段目標年訂為2030年，以PM2.5年平均值降至12微克/立方公尺為目標；最終希望朝WHO的建議值為目標。

環境部今天召開空氣品質標準修正草案研商會。根據簡報，台灣參考世界衛生組織（WHO）、歐美、日、韓等標準，並依空氣品質改善現況，加嚴各污染物濃度標準，以細懸浮微粒（PM2.5）為例，年平均值由15微克/立方公尺（µg/m3）加嚴至12µg/m3，成為亞洲最嚴格國家。

環境部大氣司科長謝仁碩告訴中央社記者，這次修正設計分階段達成空氣品質改善目標；第1階段PM2.5年平均值由15µg/m3下降至12µg/m3，以2030年為達標年；第2階段則以10µg/m3為目標，最終則以WHO建議值為目標。

至於第2階段目標年訂在何時，謝仁碩說明，空氣品質標準每4年檢討修正1次，今年修正後以2030年為第1階段目標年，2028年會視空氣品質改善情況檢討標準；預估2032年可進行第2階段標準修訂，再評估下一階段的目標年。

謝仁碩指出，就現行PM2.5年平均值15微克/立方公尺的標準，全台有9縣市仍在三級防制區（未達標）；修正為12微克/立方公尺後，則有14縣市為三級防制區。

謝仁碩表示，就目前空氣品質資料，台灣的空污來源分為境外及境內、各占一半左右，後續會請各地方再加強減量措施，如擰毛巾般找到新的空污減量方法。

謝仁碩提到，今年首場研商會後，預計7月中還會陸續請NGO（非政府組織）團體、產業界代表來討論、提供意見。

環境部大氣環境司長張順欽補充，關於二級、三級防制區劃分，有規劃部分特殊污染日排除的情境，如境外污染物明顯影響、或是意外災害（如火災）發生情境；但仍會以減少排放，如工廠、交通運具為努力的方向。

PM2.5 環境部 空氣品質

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