空氣品質標準擬分階段加嚴 朝WHO建議值為目標
環境部今天說明空氣品質標準修正草案，預計將以分階段方式加嚴，第1階段目標年訂為2030年，以PM2.5年平均值降至12微克/立方公尺為目標；最終希望朝WHO的建議值為目標。
環境部今天召開空氣品質標準修正草案研商會。根據簡報，台灣參考世界衛生組織（WHO）、歐美、日、韓等標準，並依空氣品質改善現況，加嚴各污染物濃度標準，以細懸浮微粒（PM2.5）為例，年平均值由15微克/立方公尺（µg/m3）加嚴至12µg/m3，成為亞洲最嚴格國家。
環境部大氣司科長謝仁碩告訴中央社記者，這次修正設計分階段達成空氣品質改善目標；第1階段PM2.5年平均值由15µg/m3下降至12µg/m3，以2030年為達標年；第2階段則以10µg/m3為目標，最終則以WHO建議值為目標。
至於第2階段目標年訂在何時，謝仁碩說明，空氣品質標準每4年檢討修正1次，今年修正後以2030年為第1階段目標年，2028年會視空氣品質改善情況檢討標準；預估2032年可進行第2階段標準修訂，再評估下一階段的目標年。
謝仁碩指出，就現行PM2.5年平均值15微克/立方公尺的標準，全台有9縣市仍在三級防制區（未達標）；修正為12微克/立方公尺後，則有14縣市為三級防制區。
謝仁碩表示，就目前空氣品質資料，台灣的空污來源分為境外及境內、各占一半左右，後續會請各地方再加強減量措施，如擰毛巾般找到新的空污減量方法。
謝仁碩提到，今年首場研商會後，預計7月中還會陸續請NGO（非政府組織）團體、產業界代表來討論、提供意見。
環境部大氣環境司長張順欽補充，關於二級、三級防制區劃分，有規劃部分特殊污染日排除的情境，如境外污染物明顯影響、或是意外災害（如火災）發生情境；但仍會以減少排放，如工廠、交通運具為努力的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言