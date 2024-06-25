日航與海保機擦撞全數逃生 座艙長分享空服員1招讓乘客「冷靜」

日本東京羽田機場1月2日發生日航飛機與海上保安廳航機嚴重撞機事故，日航機上379人全部成功逃生。事故日航班機座艙長亀山良子今天分享，當時對乘客進行了「恐慌控制」。

民航局今天舉行「2024飛航安全管理國際峰會」，下午在討論客艙安全議題時，邀請亀山良子分享羽田機場跑道撞機事故發生當時，如何協助機上旅客逃生。

亀山良子表示，1月2日下午4時許，JL516從位於北海道的新千歲機場出發，航程中飛行順利，於下午5時47分降落在羽田機場C跑道後不久，與1架日本海上保安廳飛機發生碰撞，導致飛機起火。因機內的廣播系統和疏散指示系統無法正常運行，空服員便使用擴音器和自己的聲音引導乘客冷靜。

亀山良子提到，當天飛機著陸後立即感受到撞擊，空服員試著從通話系統進行緊急聯絡卻無法接通，飛機停穩後，空服員為了讓乘客冷靜下來，對乘客進行了「恐慌控制」，也就是不斷告訴乘客「沒事的，冷靜下來」。

亀山良子表示，在機艙後方，儘管煙霧充滿機艙，組員仍持續進行乘客的恐慌控制，同時尋找可疏散的出口。L3/R3/R4的空服員因看見機外起火，判斷這3處機門無法開啟，L4空服員確認所在機門外沒有起火，沒有燃油洩漏，並且機外有足夠的空間讓滑梯充氣，因此打開了L4機門，開始指引從L4緊急逃生。