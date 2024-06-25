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子宮內膜癌早期發現 不切除子宮治療仍有機會懷孕生子

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
郭綜合醫院婦產部長林大欽表示，因醫學技術進步，現在即使確診，仍有機會實現懷孕夢想。圖／院方提供
郭綜合醫院婦產部長林大欽表示，因醫學技術進步，現在即使確診，仍有機會實現懷孕夢想。圖／院方提供

子宮內膜癌是常見婦科癌症，傳統做法就是切除子宮。郭綜合醫院婦產部長林大欽指出，因醫學技術進步，現在即使確診，仍有機會實現懷孕夢想。希望保留生育機會的患者，醫師會根據年齡、癌症進程及整體健康狀況，制定個人化的治療方案。

林大欽指出，通常第一期子宮內膜癌患者，可考慮保守治療如激素療法或局部切除，而非全面的子宮切除。在治療癌症時保留子宮。

對希望保留生育能力的年輕患者，激素療法是有效的選擇。這種療法主要使用孕激素來抑制癌細胞生長。優點是相對保守，不會破壞子宮結構，治療後仍可懷孕。

局部切除術針對早期子宮內膜癌，只移除受影響的內膜組織，不影響整個子宮結構。手術後，患者可自然受孕或試管嬰兒技術懷孕。

某些患者可採綜合治療，即激素療法和局部切除術相結合，提高療效並最大限度地保留生育能力。試管嬰兒技術也有助患者實現生育。卵子體外受精，再將胚胎植入子宮內。

林大欽說，很多案例都是治療後女性以試管嬰兒技術成功懷孕並生下健康的孩子，證明現代醫學在癌症治療和生育方面的能力。子宮內膜癌不代表生育夢想終結，越來越多女性在治療後實現夢想。

「子宮內膜癌患者，請勇敢面對並積極治療」，林大欽說，許多女性都曾經歷這樣的挑戰，她們戰勝了疾病，實現了夢想。現代醫學無論是治療方式還是試管嬰兒技術都帶來了新希望。呼籲患者相信自己，相信醫生，積極配合治療，「美好的生活在等待著你」。

子宮 患者 試管嬰兒

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