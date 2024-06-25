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新冠本土疫情7月估達高峰 疾管署：用藥庫存充足

中央社／ 台北25日電

國內COVID-19疫情進入第6波Omicron流行期，7月中旬後可能達高峰。疾管署今天說，國內抗病毒藥物庫存量充裕，包括瑞德西韋10.3萬劑、倍拉維逾23萬人份及莫納皮拉韋逾8000人份。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布最新監測狀況，18日至24日新增817例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週新增624例上升，預估7月中旬後可能進入高原期。

COVID-19用藥部分，疾管署發言人曾淑慧指出，截至今年6月22日，國內COVID-19抗病毒藥物庫存量，分別為瑞德西韋（Remdesivir）10萬3523劑、倍拉維（Paxlovid）23萬759人份及莫納皮拉韋（Molnupiravir）8562人份。

曾淑慧表示，基於藥物療效的科學實證，依世界衛生組織（WHO）及國內SARS-CoV-2感染臨床處置指引，建議COVID-19感染個案優先使用瑞德西韋和倍拉維等藥物；除請衛生局依轄內醫療院所需求，適時調撥莫納皮拉韋外，疾管署亦主動協助跨區域調撥。

根據目前藥物療效相關研究顯示，曾淑慧說明，莫納皮拉韋效果有限，且其藥物作用機轉可能引發安全疑慮，因此列為「有條件下使用」藥物；當無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物，如重度腎功能不全及透析患者、重度肝功能不全等，或是既有疾病治療藥物與倍拉維嚴重交互作用，但停藥或換藥有惡化風險者等，才考慮使用莫納皮拉韋。

隨COVID-19疫情升溫，台大醫院感染管制中心主任陳宜君接受媒體電訪表示，台大醫院已在上週二（18日）重啟「控床」機制，由院方統一調度各科別負壓隔離病房，好讓病床運用更彈性。

她強調，這是行之有年的機制，並非新創，目的只是要讓該住院的住院、該隔離的隔離，只是平時沒有需求因此沒有啟動，這是考量到現在少有人篩檢，加上醫院無法管制來陪病的照顧者。

不過，陳宜君說，並非所有COVID-19病人都需要住到負壓隔離病房，主要還是針對還沒用藥、又在進行呼吸治療，可能產生飛沫噴濺的病人；這一次啟動控床，不只是為了COVID-19，外界不必過度解讀。

COVID-19 瑞德西韋 疾管署 莫納皮拉韋

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