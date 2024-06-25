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時隔7年再現「夏季流感」 流感回馬槍6月又有流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧指出，夏季流感偶爾會發生，但不是每年都有，上一次夏季流感是在2016年至2017年的流感季，但是夏季流感疫情多不會太嚴重，預估暑假過後會下降。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧指出，夏季流感偶爾會發生，但不是每年都有，上一次夏季流感是在2016年至2017年的流感季，但是夏季流感疫情多不會太嚴重，預估暑假過後會下降。記者李青縈／攝影

夏季流感來襲，不只新冠進入第六波流行，流感也在6月初再度進入流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，夏季流感偶爾會發生，但不是每年都有，上一次夏季流感是在2016年至2017年的流感季，但是夏季流感疫情多不會太嚴重，預估暑假過後會下降。

根據統計，截至6月24日，此次的流感季，從2023年至2024年，累計1144例流感併發重症病例、214例死亡，與2018至2019年流感季同期累計1224例流感併發重症病例、213例死亡相當。本流感季重症病例中未接種疫苗者為75.7%，死亡個案中未接種疫苗者為78.5%；流感併發重症個案中65歲以上長者占比為56.9%；死亡個案中65歲以上長者占比為71%。

曾淑慧表示，上週流感新增77例重症、10例死亡。流感在6月初進入流行期，已經連續4周超過流行閾值，類流感就診占急診比例已經連續4周超過11%，在11至12%徘徊，預期疫情不會比年初疫情高。

疫情 疫苗 疾管署 類流感

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