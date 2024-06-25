時隔7年再現「夏季流感」 流感回馬槍6月又有流行期

炎熱夏季來臨，惱人的蚊蟲大軍防不勝防，尤其被蚊子纏上又癢又煩人。過去有「吃太多肉或酸性體質的人容易被蚊子咬」的說法，但兒科醫師表示，這種說法已經過時，蚊子是依4種條件選擇叮咬對象，列出容易被蚊子盯上的8種人，並提供防蚊妙招。

2024-06-25 12:51