時隔7年再現「夏季流感」 流感回馬槍6月又有流行期
夏季流感來襲，不只新冠進入第六波流行，流感也在6月初再度進入流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，夏季流感偶爾會發生，但不是每年都有，上一次夏季流感是在2016年至2017年的流感季，但是夏季流感疫情多不會太嚴重，預估暑假過後會下降。
根據統計，截至6月24日，此次的流感季，從2023年至2024年，累計1144例流感併發重症病例、214例死亡，與2018至2019年流感季同期累計1224例流感併發重症病例、213例死亡相當。本流感季重症病例中未接種疫苗者為75.7%，死亡個案中未接種疫苗者為78.5%；流感併發重症個案中65歲以上長者占比為56.9%；死亡個案中65歲以上長者占比為71%。
曾淑慧表示，上週流感新增77例重症、10例死亡。流感在6月初進入流行期，已經連續4周超過流行閾值，類流感就診占急診比例已經連續4周超過11%，在11至12%徘徊，預期疫情不會比年初疫情高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言