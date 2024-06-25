疫後改善缺工協助旅宿、餐飲業補人力 延長至年底

解決旅宿業等產業缺工問題，勞動部試辦疫後改善缺工方案，協助業者媒合人力，勞動部今天說，因旅宿業及餐飲業都認為還需要協助，因此協助方案將施行到年底。

協助產業改善因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的缺工問題，勞動部去年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，只要是缺工產業的雇主開出符合薪資條件的專案職缺，勞動部就會專案推介勞工給雇主，若推介成功，也會發出就業獎勵給勞工；目前符合資格產業包含旅宿業、餐飲業及航勤業等。

勞動部勞動力發展署主任秘書陳世昌今天指出，疫後改善缺工方案原本試辦至6月30日止，但經交通部提案，因旅宿業還有專案協助補實人力需求，包含餐飲業也同樣有需求，因此同意延長專案試辦期限至年底。

至於航空地勤業部分，陳世昌說，目的事業主管機關認為已經無需求，因此將協助至6月底止。

根據勞動部數據，勞動部透過各項協助措施積極協助旅宿業者補實人力，從民國112年至113年5月，已協助旅宿業求才補實3.6萬人，其中協助旅宿業者進用約1.4萬名中高齡及二度就業婦女勞工，而透過職業訓練計畫，培訓旅宿業所需人才423班約1.1萬名。