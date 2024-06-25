連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

國內雞蛋買氣依舊不佳，雖然農業部呼籲餐飲業者降價，同時在前端加速寡產母雞和延緩種雞進入蛋中雞的期程，但蛋價還是沒能拉抬上來，昨天蛋商公會才指出仍有降價空間，今天蛋價就再降2元，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元，續創近3年新低，同時也是近期連續6次降價。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，現在最大的問題就是雞蛋產量過剩，源頭需要更進一步減產來平衡供需，夏天已經是消費淡季，暑假營養午餐也會暫時停供。

台北市蛋商公會理事長林天來也指出，源頭寡產老母雞要加速淘汰，否則蛋農的虧損還會持續增加，近期已經降價那麼多次，下禮拜應該不會再降價，因為對增加消費力道的效果看起來已經十分有限。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內投入生產蛋雞約3559萬隻，每日生產量約12萬1550箱，已超過國人每日12萬箱的用蛋需求，每天生產過剩近32萬顆。