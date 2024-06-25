日本腦炎高雄、台南也現蹤 住宅附近皆有高風險場域

近期天氣悶熱、常有午後雷陣雨，蚊媒傳染病也開始流行。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，日本腦炎新增2例病例，而登革熱上周無新增本土病例，但新增1名境外移入，今年境外移入數量高於近年同期。

郭宏偉表示，日本腦炎目前處在流行期，病例高峰在6至7月，預期後續還會有散發病例。本周新增2例日本腦炎病例，分別居住在台南市下營區及高雄市美濃區，均為60多歲，分別在5月24日及5月29日發病，均住院治療中，居住地附近均有豬舍、鴿舍及水稻田等高風險場域，今年累積8例。

另，登革熱今年截至6月24日累計166例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計2例。登革熱病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另上周新增1例境外移入病例，感染國家為阿拉伯聯合大公國，今年累計108例境外移入病例，高於2020年至2023年同期的約5到56例，感染地以東南亞國家為主。

疾管署強調，登革熱的潛伏期有3至14天，國人在國外感染後恐回國才發病，而這些回到居住地後始發病的個案，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，因此民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

疾管署呼籲，目前正值登革熱好發期間，且天氣悶熱、常有午後雷陣雨，有利於病媒蚊生長，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。