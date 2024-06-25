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彭啓明：攜手碳交所 穩健國內碳定價接軌國際

中央社／ 台北25日電
環境部以任務編組方式成立「綠色戰略辦公室」，20日由部長彭啓明（左3）揭牌，他說，未來「綠色戰略辦公室」會扮演對環境部內部及對外跨部會的協調。圖／中央社
環境部以任務編組方式成立「綠色戰略辦公室」，20日由部長彭啓明（左3）揭牌，他說，未來「綠色戰略辦公室」會扮演對環境部內部及對外跨部會的協調。圖／中央社

環境部彭啓明今天表示，全球邁向淨零的過程中，碳定價是最關鍵的環節，並提出5大層面、3大期許，強調未來會與碳交所穩健國內碳定價發展，讓企業能和國際接軌並創造多贏。

彭啓明今天在臉書表示，台灣碳權交易所董事長林修銘與總經理田建中於環境部交流，會中彭再次強調，未來一定要多加合作，才能前進的更快。

彭啓明指出，全球邁向淨零的過程中，碳定價是最關鍵的環節；也指出若企業拿碳定價是讓國家GDP無法成長、物價上漲而遲疑不前，因此錯失了減碳的機會。

彭啓明分析5大層面。其中就經濟層面部分，短期轉型的投資，例如再生能源、電動車、能源效率提升等，的確可能增加經濟負擔，但長遠來看，低碳經濟也有多方面效益，如創造新的就業機會、降低公共衛生成本、減少氣候變化帶來的經濟損失等。

彭啓明說，全球推動淨零已經改變國際經濟模式，國家競爭力也將重新洗牌。推動國際合作（例如如碳市場和技術共享）可以降低實現淨零排放的成本，並促進全球經濟發展。

彭啓明指出，從美國、日本及歐洲等國發展綠色成長模式的經驗，從長遠來看，可以促進永續經濟增長，並帶來正向的環境和社會效益。

彭啓明強調，就碳定價主管機關環境部、碳交所而言，是重視國內碳定價的穩健發展，讓企業能和國際接軌並創造多贏。

彭啓明提出3大期許，包含打造台灣推動碳定價的良好生態系，同一步調趨勢往前走；要積極的讓企業認知如何正確面對減碳的策略與行動，主動幫助台灣企業有正確的路徑及碳定價方式。

彭啓明說，針對國內可以發展本土的減碳機制及國際合作，要建立長期的發展目標及涉略，幫助年輕人在這方面創業，減少摸索的成本。配合未來幾年後逐步發展的總量管制下的碳交易制度，做好各種準備。

彭啓明 減碳 環境部

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