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4歲以下新冠疫苗接種率不到1% 男童腦水腫住加護達一周

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青表示，本周有兩例一歲男童感染新冠的重症案例，6個月至4歲幼兒的新冠疫苗接種率不到1%，呼籲民眾在高原期來臨前儘速接種。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青表示，本周有兩例一歲男童感染新冠的重症案例，6個月至4歲幼兒的新冠疫苗接種率不到1%，呼籲民眾在高原期來臨前儘速接種。記者李青縈／攝影

國內新冠處於Omicron以來第六波流行，已經連續5周上升，本周新增817例本土病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，有兩例1歲男童感染新冠的重症案例，6個月至4歲幼兒的新冠疫苗接種率不到1%，呼籲民眾在高原期來臨前盡速接種。

林詠青指出，一名近1歲南部男童感染，本身有先天心肺疾病，並未接種新冠疫苗。6月中旬發燒39度因而到診所就醫，快篩陽性、給予藥後返家觀察，但又出現聲音沙啞、呼吸聲音增大、呼吸費力等症狀，因此發病第4天再赴急診，有哮喘症狀因此給予氣管擴張劑、收治住院觀察。男嬰狀況改善迅速，就醫隔天症狀緩解出院。

另有1例南部1歲男童，沒有潛在疾病也沒有接種新冠疫苗。男童亦6月中旬出現發燒症狀到診所就醫，服藥症狀後改善，但是發病第5天發燒、畏寒、咳嗽、呼吸喘等症狀再到急診就醫，發燒達40度、血壓偏低、X光顯示肺炎，因此插管在加護病房治療。然而，男童意識狀態不佳，有腦水腫，已經住院一周還在觀察中。

疾管署上周亦公布2名未滿1歲男嬰感染新冠收治加護病房，公衛專家何美鄉提醒應該關注新生兒確診，特別是未滿6個月的嬰兒不能接種疫苗應該留意感染狀況。

疾管署發言人曾淑慧指出，統計至今年小於1歲的個案有33例，占總確診人數0.3%；1至6歲的確診個案則是39例，占總確診人數0.4%；兩個年齡區間往年比起來並沒有比較多。目前新冠疫苗適用對象為6個月以上民眾，呼籲符合接種資格的民眾接種疫苗，保護不能接種疫苗的小朋友。

林詠青也說，6個月至4歲的小朋友疫苗接種率僅有5%。國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種280.5萬人次，全國接種率11.47%。

新冠疫苗 疾管署 確診

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