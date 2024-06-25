快訊

連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

各地高溫炎熱 氣象署針對14縣市發布高溫資訊

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，高溫約36度左右。午後各地仍有雷陣雨機率，外出民眾不僅面對酷暑烈陽，還要攜帶雨具應付突如其來的午後陣雨。記者侯永全／攝影
太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，高溫約36度左右。午後各地仍有雷陣雨機率，外出民眾不僅面對酷暑烈陽，還要攜帶雨具應付突如其來的午後陣雨。記者侯永全／攝影

近日太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，高溫約36度左右。中央氣象署針對14縣市發布高溫資訊，其中雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。大台北、西半部地區及花東縱谷會有局部36、37度高溫。今天午後各地仍有雷陣雨機率，局部地區可能持續到入夜至隔天清晨。

中央氣象署今天發布高溫資訊，雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率，屏東縣為橙色燈號，會有38度高溫，雙北、桃園、新竹、臺中、彰化、南投、嘉義、臺南、高雄及花蓮為有連續出現36度高溫機率的橙色燈號，提醒民眾從事戶外活動，應注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

明後天因受太平洋高壓增強影響，高溫會更明顯，各地易出現36、37度高溫，體感溫度上看40度，但午後雷陣雨的區域變小、降雨時間也會縮短。

明後天因受太平洋高壓增強影響，高溫會更明顯，各地易出現36、37度高溫，體感溫度上看40度，外出民眾撐傘遮擋烈陽，工人則為炙熱的馬路灑水降溫。記者侯永全／攝影
明後天因受太平洋高壓增強影響，高溫會更明顯，各地易出現36、37度高溫，體感溫度上看40度，外出民眾撐傘遮擋烈陽，工人則為炙熱的馬路灑水降溫。記者侯永全／攝影
近日太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，中央氣象署針對14縣市發布高溫資訊，大台北、西半部地區及花東縱谷會有局部36、37度高溫，外出女性衣著也變得清涼。記者侯永全／攝影
近日太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，中央氣象署針對14縣市發布高溫資訊，大台北、西半部地區及花東縱谷會有局部36、37度高溫，外出女性衣著也變得清涼。記者侯永全／攝影
太平洋高壓增強，各地酷熱難耐，高溫約36度左右，外出民眾紛紛撐傘或用連身帽遮擋豔陽。記者侯永全／攝影
太平洋高壓增強，各地酷熱難耐，高溫約36度左右，外出民眾紛紛撐傘或用連身帽遮擋豔陽。記者侯永全／攝影

氣象署 高溫

延伸閱讀

全台高溫雲林亮紅燈 氣象署：未來1周就是熱 午後雷陣雨今最明顯

14縣市亮高溫燈號 雲林、屏東防38度以上氣溫

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

14縣市飆高溫！午後雷雨下到晚間 炎熱天氣持續到下周

相關新聞

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為屏東春日攝氏38度；另外氣象署午後發布大雨特報，中部以北14縣市留意局部大雨...

飆極端高溫6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

進入夏天，近日天氣炎熱，屢屢出現38度極端高溫，中央氣象署持續發布高溫資訊。衛福部統計，今年6月至23日止，國內已經有4...

新冠、流感迎流行期 新冠連5周上升 高峰提早7月報到

國內新冠處於Omicron以來第六波流行，已經連續5周上升。疾管署發言人曾淑慧指出，上一周新冠病例數新增817例，跟前一...

O型血就是行走的捕蚊燈！醫揭「蚊子最愛的8種人」曝一招防蚊：蠻有用的

炎熱夏季來臨，惱人的蚊蟲大軍防不勝防，尤其被蚊子纏上又癢又煩人。過去有「吃太多肉或酸性體質的人容易被蚊子咬」的說法，但兒科醫師表示，這種說法已經過時，蚊子是依4種條件選擇叮咬對象，列出容易被蚊子盯上的8種人，並提供防蚊妙招。

午後雷陣雨恐持續至周末 民眾避雨各有防護重點

近日來多天的午後對流雲系發展旺盛，許多縣市下午均下起大雷雨。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，明天到周四依然是午後雷陣雨...

我國溫室氣體淨排放減4% 半導體產業冷媒使用反讓HFCs增加

環境部今公布國家溫室氣體排放清冊，我國溫室氣體淨排放量2021年因疫情趨緩、經濟復甦一度上升，本次2020年排放量雖再翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。