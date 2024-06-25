各地高溫炎熱 氣象署針對14縣市發布高溫資訊
近日太平洋高壓增強，各地晴到多雲且酷熱難耐，高溫約36度左右。中央氣象署針對14縣市發布高溫資訊，其中雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。大台北、西半部地區及花東縱谷會有局部36、37度高溫。今天午後各地仍有雷陣雨機率，局部地區可能持續到入夜至隔天清晨。
中央氣象署今天發布高溫資訊，雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率，屏東縣為橙色燈號，會有38度高溫，雙北、桃園、新竹、臺中、彰化、南投、嘉義、臺南、高雄及花蓮為有連續出現36度高溫機率的橙色燈號，提醒民眾從事戶外活動，應注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
明後天因受太平洋高壓增強影響，高溫會更明顯，各地易出現36、37度高溫，體感溫度上看40度，但午後雷陣雨的區域變小、降雨時間也會縮短。
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