午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「確…確定要這樣用餒？」在貼文的最後，原PO用Hashtag的方式寫道：「加護病房。」照片一曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「要確欸！」

2024-06-25 13:42