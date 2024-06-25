午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為屏東春日攝氏38度；另外氣象署午後發布大雨特報，中部以北14縣市留意局部大雨發生，其中新北、桃園留意大雷雨發生。
根據中央氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以屏東縣春日鄉38度最高；其他縣市部分，高雄市旗山區37.5度、台北市士林區社子為37.3度、台南市玉井區37.2度。
氣象署下午更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
另外，氣象署並發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中部以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣山區。
另外，氣象署針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲。
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