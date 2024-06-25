新冠、流感迎流行期 新冠連5周上升 高峰提早7月報到

國內新冠處於Omicron以來第六波流行，已經連續5周上升。疾管署發言人曾淑慧指出，上一周新冠病例數新增817例，跟前一周相比成長3成，但增幅趨緩；預計7月中進入高原期，預估會維持約1至2個月後，疫情才會緩步下降。

上一周，即6月18日至6月24日新增817例新冠本土確定病例（併發症），較前一周，即6月11日至6月17日的624例，上升約31%；另上周新增40例死亡病例，與前一周新增38例持平。第24周的病例數與前一周相比成長9成。

疾管署原先估計新冠第六波疫情預計在8、9月達到高峰。曾淑慧說，本周新冠病例數曾淑趨緩，高峰預估提早到7月中抵達高原，接下來會維持1至2個月的高原震盪，加上9月開學不排除會有新一波疫情，可能會有雙高峰的狀況。另外，流感在6月初也進入流行期，類流感就診占門急診已經流感就診占門急診已經突破11%，過往偶有在夏季進入流行期的狀況。

曾淑慧指出，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種280.5萬人次，上周接種2.1萬人次，較前周1.3萬人次增加61.54%，全國接種率11.47%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.74%、1.79%。

據疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測中，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，惟目前研究顯示尚未增加疾病嚴重度，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測病毒，已核准抗病毒藥物亦持續有效。美國CDC評估接種XBB疫苗於青壯年與高齡者，皆具有效疫苗保護力，建議高風險者補接種疫苗，以得到更佳的保護力。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，籲尚未接種新冠XBB疫苗者盡速接種。