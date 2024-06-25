新冠重症病童增 台大兒醫：隔離病房一度滿載

衛福部疾管署今天表示，國內上周新增817例新冠肺炎本土確定病例，與前一周新增624例相比，上升約30％，且預估近期仍會呈上升趨勢。因疫情升溫，台大醫院急診新冠患者滯留區滿載，隔離病房也由各科管理收回由院級管控，台大兒醫隔離病房亦間歇性滿載，院方只能盡力調度病人，收治新冠重症入院病童。

台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，台大兒童醫院隔離病房近期處於「一陣一陣」滿載情況，已經持續一、二周，主因就是近期重症新冠病童湧入，為解問題，醫院只能暫時將隔離病房患者視情況調度至其他病房，而重症兒童患者主要病徵包括肺炎、腦炎、哮吼，提醒家長留意相關症狀，必要時應儘速至大醫院急診求醫，避免病情延誤。

張鑾英說，台大兒醫收治的重症患者有部分是具有免疫不全、需使用抗病毒藥物患者，而病童症狀多為肺炎、哮吼症、腦炎，在治療後通常一至二天內病情回穩；XBB疫苗可預防兒童新冠重症，提醒家長若家中孩童尚未接種疫苗，應盡快完成2劑接種，不可掉以輕心認為「一定沒問題」，即使沒有先天疾病的兒童，染疫仍有機率變成重症。

新冠重症常有肺炎、哮吼、腦炎等症狀，張鑾英提醒，家長若發現類似症狀，應盡快將孩童送醫。她表示，若孩子咳嗽變得嚴重且會喘，加上高燒二、三天不退，就必須懷疑是新冠引發肺炎併發症；哮吼則常見於2歲以下孩童，除常見的發燒、咳嗽與流鼻涕症狀，患者會出現聲音沙啞、咳嗽聲類似狗吠、聲音很緊、像是在哭或有雜音，還可觀察到胸骨上緣塌陷；腦炎則會讓患者出現抽筋、意識不清、嗜睡等症狀。