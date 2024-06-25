長新冠者新機轉！部桃、北榮團隊合作新突破 研究成果登國際期刊

衛福部桃園醫院表示，胸腔內科與台北榮總胸腔部兩團隊合作突破以往研究，發現長新冠患者持續性呼吸困難及疲倦新的機轉，研究成果已於今年5月在國際知名學術期刊Respiratory Research發表。

部桃內科部長李世偉指出，長新冠的機轉非常複雜，此次發現為未來治療提供了新的可能性。雖然目前已有藥物可治療小氣管功能受損，但仍需後續臨床研究來確認是否能改善長新冠症狀；未來，研究團隊計畫更深入探討長新冠患者持續肺過度充氣，和小呼吸道受損的機轉。

研究由部桃醫師羅柏鈞在北榮胸腔部教授彭殿王、主任柯信國和部桃內科部長李世偉指導下完成。羅柏鈞說，以目前文獻來說呼吸困難跟疲倦與其他症狀沒有明顯關聯，長新冠目前WHO定義是症狀持續3個月就算長新冠，所以一般民眾新冠痊癒後，如果還是有症狀持續3個月，建議一樣就醫治療。這次獲國際期刊採用的研究報告，主要是團隊針對長新冠的病友50%會有呼吸困難、疲倦的情形，研究發現與靜態肺過度充氣，小氣管功能障礙有關聯；不過研究並非針對治療，而是做觀察研究。

研究團隊觀察，雖然國外研究顯示大部分長新冠症狀在1年內會緩解，但呼吸困難和疲倦的症狀往往持續存在。這次具前瞻的觀察研究，查出靜態肺過度充氣、小氣管功能障礙與長新冠患者持續性呼吸道症狀之間的關聯，顯示超過50%的長新冠患者在康復5個月後，仍持續出現肺部過度充氣和小氣管功能受損，這些患者更容易出現呼吸困難和疲勞。羅柏鈞說明研究突顯了肺部過度充氣對新冠肺炎患者的潛在長期影響，為未來治療長新冠提供新的方向。

李世偉表示，這項研究的發現為長新冠患者帶來了更多治療選項和希望，部桃胸腔內科團隊計畫與多家醫學中心合作推動醫學研究，也將引進新型測量小呼吸道功能的設備，致力為患者提供最佳的醫療服務。