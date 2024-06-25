快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長新冠者新機轉！部桃、北榮團隊合作新突破 研究成果登國際期刊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃胸腔內科醫師羅柏鈞（左）、部桃內科部長李世偉（右）團隊與北榮團隊合作研究找到長新冠症狀新機轉。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃胸腔內科醫師羅柏鈞（左）、部桃內科部長李世偉（右）團隊與北榮團隊合作研究找到長新冠症狀新機轉。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，胸腔內科與台北榮總胸腔部兩團隊合作突破以往研究，發現長新冠患者持續性呼吸困難及疲倦新的機轉，研究成果已於今年5月在國際知名學術期刊Respiratory Research發表。

部桃內科部長李世偉指出，長新冠的機轉非常複雜，此次發現為未來治療提供了新的可能性。雖然目前已有藥物可治療小氣管功能受損，但仍需後續臨床研究來確認是否能改善長新冠症狀；未來，研究團隊計畫更深入探討長新冠患者持續肺過度充氣，和小呼吸道受損的機轉。

研究由部桃醫師羅柏鈞在北榮胸腔部教授彭殿王、主任柯信國和部桃內科部長李世偉指導下完成。羅柏鈞說，以目前文獻來說呼吸困難跟疲倦與其他症狀沒有明顯關聯，長新冠目前WHO定義是症狀持續3個月就算長新冠，所以一般民眾新冠痊癒後，如果還是有症狀持續3個月，建議一樣就醫治療。這次獲國際期刊採用的研究報告，主要是團隊針對長新冠的病友50%會有呼吸困難、疲倦的情形，研究發現與靜態肺過度充氣，小氣管功能障礙有關聯；不過研究並非針對治療，而是做觀察研究。

研究團隊觀察，雖然國外研究顯示大部分長新冠症狀在1年內會緩解，但呼吸困難和疲倦的症狀往往持續存在。這次具前瞻的觀察研究，查出靜態肺過度充氣、小氣管功能障礙與長新冠患者持續性呼吸道症狀之間的關聯，顯示超過50%的長新冠患者在康復5個月後，仍持續出現肺部過度充氣和小氣管功能受損，這些患者更容易出現呼吸困難和疲勞。羅柏鈞說明研究突顯了肺部過度充氣對新冠肺炎患者的潛在長期影響，為未來治療長新冠提供新的方向。

李世偉表示，這項研究的發現為長新冠患者帶來了更多治療選項和希望，部桃胸腔內科團隊計畫與多家醫學中心合作推動醫學研究，也將引進新型測量小呼吸道功能的設備，致力為患者提供最佳的醫療服務。

長新冠

延伸閱讀

獨／新冠大流行 患者塞爆急診滯留區 台大醫院恢復這項感控機制

新冠第6波疫情夏季來襲 何美鄉：關注重點在小小孩感染

入夏持續飆高溫新冠卻大流行 蘇一峰：太熱口罩戴不住

山水茶鄉坪林的生存挑戰 青農倡成立共同製茶廠打國際盃

相關新聞

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為屏東春日攝氏38度；另外氣象署午後發布大雨特報，中部以北14縣市留意局部大雨...

飆極端高溫6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

進入夏天，近日天氣炎熱，屢屢出現38度極端高溫，中央氣象署持續發布高溫資訊。衛福部統計，今年6月至23日止，國內已經有4...

新冠、流感迎流行期 新冠連5周上升 高峰提早7月報到

國內新冠處於Omicron以來第六波流行，已經連續5周上升。疾管署發言人曾淑慧指出，上一周新冠病例數新增817例，跟前一...

O型血就是行走的捕蚊燈！醫揭「蚊子最愛的8種人」曝一招防蚊：蠻有用的

炎熱夏季來臨，惱人的蚊蟲大軍防不勝防，尤其被蚊子纏上又癢又煩人。過去有「吃太多肉或酸性體質的人容易被蚊子咬」的說法，但兒科醫師表示，這種說法已經過時，蚊子是依4種條件選擇叮咬對象，列出容易被蚊子盯上的8種人，並提供防蚊妙招。

4歲以下新冠疫苗接種率不到1% 男童腦水腫住加護達一周

國內新冠處於Omicron以來第六波流行，已經連續5周上升，本周新增817例本土病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，有兩例1...

新冠重症病童增 台大兒醫：隔離病房一度滿載

衛福部疾管署今天表示，國內上周新增817例新冠肺炎本土確定病例，與前一周新增624例相比，上升約30％，且預估近期仍會呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。