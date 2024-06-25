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腸病毒未脫流行期 就診數微幅上升 疾管署估暑假漸下降

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周腸病毒門急診就診人數達1.89萬較前一周上升5.7%，預期暑假後會漸漸下降。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周腸病毒門急診就診人數達1.89萬較前一周上升5.7%，預期暑假後會漸漸下降。記者李青縈／攝影

暑假即將到來，腸病毒仍屬流行期，就診人數仍在攀升。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診就診人數達1.89萬較前一周上升5.7%，預期暑假後會漸漸下降。

依據疾管署監測資料顯示，上周（6月16日至6月22日）門急診就診計1萬8931人次，較前一周（1萬7917人次）上升5.7%，評估目前仍處腸病毒流行期，且國內疫情傳播風險持續。

近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童。

郭宏偉表示，暑假即將到來，小朋友出入公共場所或參加各類暑期活動機會大增，提醒家長及兒童照顧者多加留意孩童健康狀況，如出入人口密集、互動頻繁的場所如安親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等，應協助孩童加強落實肥皂勤洗手，並做好個人衛生、注意居家及活動場所環境清潔及消毒。

此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

腸病毒流行期間，民眾應注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具（尤其是帶毛玩具），並做好手部衛生；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。

郭宏偉說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，盡速送到大醫院接受治療。

腸病毒

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