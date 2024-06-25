WOAH認證 台灣成全球第14個狂犬病參考實驗室

農業部獸醫研究所今舉行世界動物衛生組織（WOAH）認證狂犬病參考實驗室揭牌，該實驗室是亞洲繼印、韓、中國後第4個、全球第14個狂犬病參考實驗室。農業部次長杜文珍說，這代表台灣的研究與防治工作受到國際、專家及組織認可，且未來防治、研究都能接軌國際，並提醒家中有犬貓的飼主務必帶去打狂犬病疫苗，才能有效預防。

台灣2013年在於野外檢測到鼬獾狂犬病陽性，如今狂犬病再度現蹤，目前我國野外動物狂犬病監測顯示，今年5月仍在野生鼬獾上檢測到陽性病例，且去年3月首次在苗栗大安溪北側檢到陽性病例，顯示狂犬病已跨過天然屏障。杜文珍今說，以天然屏障防衛是一種方法，但並非絕對，台灣有非常好的防疫網絡，也有很好實驗室系統，且民眾通報路殺事件也很主動，期待公私協力不讓狂犬病再往外擴散。

杜也提到，獸醫所實驗室獲WOAH認證為狂犬病參考實驗室，全世界僅14間實驗室獲認可，而參考實驗室有2個意義，其一是代表台灣的研究、防治工作被國際專家認可，其二代表台灣確實能為全世界做出貢獻，不管是在診斷、防治或是研究上都是與國際接軌。而狂犬病是一種人畜通傳的傳染病，台灣目前僅聚集在野生動物，提醒大家到山林間若有帶家中犬貓都要打狂犬疫苗。