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新北違規車拖吊費調漲 議員籲電動滑板車也應及早規範

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
電動滑板車、賽格威目前仍無法上路。圖／報系資料照片
電動滑板車、賽格威目前仍無法上路。圖／報系資料照片

微型電動二輪車今年11月即將掛牌，新北市研擬調漲妨害交通車輛移置費用，其中慢車（含自行車、微型電動二輪車等）從88元調漲到100元，機車從175元調漲到200元、小客車、重機則從880元調至900元，自治條例送議會審議，不過目前拖吊項目不包含無法上路的電動滑板車、賽格威、獨輪這類「其他慢車」，議員陳世軒在小組審查時指出，這類代步工具愈來愈多，市府應該提前做好準備。

交通局長鍾鳴時表示，目前電動滑板車無法上路，六都也都沒有開放作為運輸工具使用，中央已調整這類車輛為「其他慢速車」，不再認為是「運動工具」，但是否上路，中央希望地方訂定路徑範圍，不過目前空間不足，還要再討論。

新北市議會今大會將審查「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」修正草案，由於中央對於車輛定義修正，微型電動二輪車納入慢車，市府除修正自治條例車輛定義，也反映物價，調整違規車輛移置費用。

鍾鳴時指出，新北市在2021年前拖吊車輛移置費用是論件計酬，易造成民眾誤會「搶業績」，市府後來改為「固定價金」，根據成本利潤提供一定費用，更能依照實際警方需求指揮調度。

但鍾鳴時說，無論是論件計酬、固定價金，都是不符實際移置成本，新北市每年都要從停管基金、路外停車場收入補貼1100萬元左右，以合法停車收益去補貼違規車輛移置費用，不符比例原則，因此在這次做些微調整，與北市同步。

這次調整金額移置費，慢車從88元調整到100元，機車從175元調至200元，小型汽車、重型機車從880元調整到900元，其他如拖曳車調到2640元、大客貨車調到4400元、連結車、拖車、貨櫃調到5280元等等，停管基金每年可少補貼500、600萬元左右。

其餘車輛保管費未調，但慢車保管費因樣量大，由20元提升至50元，鍾鳴時說，主要是保管實際現場，大部分車輛當天都會領走，且前三小時免費。

陳世軒指出，目前愈來愈多年輕人喜歡用電動滑板車或是其他慢車，目前這類車輛是否也有相關規定？鍾鳴時說，目前這些車輛都不能上路，也因此不會去拖吊。

陳世軒認為，這些都是未來可能面對的問題，目前不少歐洲國家、日本、澳洲都可以承租這類電動滑板車，新北應該及早訂定相關法規規範。

調漲 電動

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