要確欸！眼鏡行取名「ICU」令人毛骨悚然 網笑：幸好不是OHCA
有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「確…確定要這樣用餒？」在貼文的最後，原PO用Hashtag的方式寫道：「加護病房。」照片一曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「要確欸！」
從照片中可見，在台北市羅斯福路公館附近，有一間連鎖眼鏡行的招牌上頭寫著「ICU I SEE YOU」，讓原PO不解招牌用意，笑說「確定要這樣用餒？」
根據《維基百科》資訊，加護病房（英語：Intensive Care Unit，縮寫：ICU），是醫院內為需要高度密集醫療照料的重病傷患所特設的病房。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「ICU：I see you，有一種看恐怖電影毛骨悚然的感覺」、「家屬情何以堪」、「員工對外稱，我在ICU工作」、「幸好不是歐卡OHCA」、「醫護人員看到一定昏倒，我個人是看到滿不舒服的廣告招牌，進去消費是重症患者一樣」，也有網友貼出擷圖，證明有餐酒館真的叫OHCA。
還有網友回應「台大對面，我上次經過也是愣了三秒」、「是在觸人家霉頭吧」、「就跟求救信號MAYDAY一樣，五月天」、「那天加護病房不夠用就被徵用了」、「老闆到底知不知道ICU是啥」。
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