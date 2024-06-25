振興花蓮震後觀光 台東縣長饒慶鈴今宣布要「大灑幣」

0403地震造成花蓮、台東同受影響，台東縣協助振興花蓮觀光，縣長饒慶鈴今天到花蓮，宣布TTPush（台東金幣）擴大跨域在花蓮使用，7月2日至6日還要在花蓮「大灑幣」，提供等值200萬元的2000萬枚金幣，每位會員可獲得1萬枚台東金幣，在花蓮百餘合作店家使用。

台東縣長饒慶鈴今天專程到花蓮縣政府大禮堂宣布這個好消息，不過花蓮縣長徐榛蔚另有行程，並未出席。饒慶鈴說，台東縣府想為振興花蓮產業盡一分心力，除了在東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華等大型活動，邀請花蓮攤商設攤，也補助市公所到花蓮團遊。

饒慶鈴表示，TTPush運作7年，全台已有13萬用戶，為台東參與店家創造5倍商機。這次撥出2000萬枚金幣點數到花蓮，7月2日至6日在花蓮火車站發放給會員等值1000元的1萬枚金幣，在花蓮100餘個、台東630個特約店家都可以折抵消費。

她說，還有花蓮限定消費回饋，在花蓮使用TTPush，單筆消費滿5000枚再回饋5000枚，每位會員限領取2次，藉由數位點數互通，盼更多民眾到花蓮消費，一起讓花東共好。

花蓮縣政府行研處長吳昆儒說，很榮幸有機會和台東合作，未來雲林也會加入，幾個城市串在一起，數位載具或數位運用的效益更大，也盼數發部加碼更多預算，推動會更順利。

地震重創花蓮觀光產業，對於數位支付對振興花蓮的效益，業者期待但還在觀察。東大門夜市各省一條街主委沈英基說，震後營業額只剩1到2成，大部分是本地客，希望台東金幣能帶動消費；花蓮觀光協會理事長陳義豐也說還在評估效益。