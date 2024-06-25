「道安總動員」平台上線 優先改善路口僅3縣市有成果

我國交通死亡人數已連2年未達交通部年降5%目標，交通部推出「道安總動員」資訊平台，每周公布各縣市道安表現，24日起上線，並提供民眾通報危險路口功能。根據「道安總統員」資訊平台首次公布資料，今年首季行人及整體交通死亡均以新竹市最多；799處優先改善路口截至今年5月僅台北市、台南市及彰化縣有改善成果。

「道安總動員」資訊平台提供道安儀表板、行人交通事故及整體交通事故趨勢、路口改善通報數、799處路口改善情形、縣市首長主持道安會報情形、民眾通報路口改善系統。

根據「道安總動員」資訊平台首次公布資料，今年首季119名行人死亡，較去年同期增加16人，其中以新竹市增加11人最多；整體死亡人數共有7縣市較去年同期增加，新竹市增加12人最多，接著是台中市8人、屏東縣7人，減少最多則為台南市減少20人、新北市減少13人。

在路口改善通報數的部分，今年1至5月以新北市通報42處最多，已完成41處；台中市也通報27處，已完成24處；高雄市通報24處，已完成16處。

針對行人事故頻率高、傷亡人數較多的799處路口改善，今年1至5月僅台北市改善25處、台南市改善5處、彰化縣改善2處，公路局改善41處，另有13縣市尚未有改善成果。

對於1至5月各縣市舉辦道安會報情形，僅新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣召開不到5次；在縣市首長自行主持會議部分，以新竹縣僅3次、屏東縣僅2次，澎湖縣、金門縣及連江縣各1次最少。