台積電高雄新建半導體廠環評通過 環團籲履行RE100

今天高雄市政府審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」，本案今審查予以通過。環保團體指出，台積電高雄3廠區用電近高雄2成，半導體S廊帶產業鏈應同步承諾RE100目標。

地球公民基金會、環境權環境保障基金會今天發表共同聲明指出，本開發廠區包含生產區與行政區，面積17.22公頃，年用電量約18億度，與先前楠梓產業園區的2座先進製程廠合併累進計算，3座廠區開發面積達47.05公頃，用電量加總後已達55億度，約佔2023年高雄市總用電量18%、民生住宅用電93%，每日平均用水量則達64,500CMD（立方米／每天）。

環團指出，目前台積電承諾，2030年將取得60%、2040年100%再生能源（RE100）目標；再生水部分，地球公民基金會評估則預計需遲至2029年，橋頭、楠梓再生水廠才能日供給約7萬噸，彌足現有3廠區需求。

至於如何能達成RE100和100%再生水需求，現階段仍未見高市府和台積電的明確規劃，恐忽視總體環境衝擊。據地球公民基金會計算，僅目前3座廠區總用電，至少需4.4GW太陽光電，約台南市七股區40%的土地鋪上地面型光電、約4400座世運主場館的屋頂型光電。

該聲明指出，因應「高雄市淨零城市發展自治條例」，2030年減碳30%的法定目標，建議台積電現有3座及未來廠區水、電、空、廢、毒等排放數據，應「累進計算」並載明於環評書；另應以5年為一期，提出至2040年前RE100和100%再生水務實路徑；最後，依循高雄2030年法定30%減量目標，半導體S廊帶產業鏈應同步承諾RE100。