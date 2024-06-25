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國內輸液缺口未解 食藥署：數量沒有「缺」、估國內產能8月才能提高

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，這段時間對醫院端可能會有點不方便，請醫院體諒，食藥署將協助處理。示意圖。本報資料照片
食藥署副署長王德原說，這段時間對醫院端可能會有點不方便，請醫院體諒，食藥署將協助處理。示意圖。本報資料照片

國內輸液大廠「永豐化工」，因重大違規停產中。衛福部食藥署今天公布，已請國內合格廠商增產，但要將產量拉高到50萬袋，評估至少要到8月；核准專案輸入部分，截至本周將有124.36萬袋抵台，並表示數量上沒有「缺」，但這段時間對醫院端可能會有點不方便，請醫院體諒，食藥署將協助處理。

食藥署副署長王德原表示，為滿足臨床端對輸液產品的需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，以500毫升計算，包括本周到貨的36.36萬袋在內，專案輸入生理食鹽水將達約124.36萬袋，食藥署並經調查臨床需求，至本6月24日中午，已陸續分配予醫療機構共381家次，國產加上專案輸入合計約123萬袋。

針對目前仍有醫療院所反映叫不到貨，王德原說，有些是物流因素，專案進口不一定能透過原來的物流系統運送；大包裝輸液部分，過去永豐生產的2公升品項，國內業者沒辦法做，現行專案進口都是國外既有的庫存品、以500毫升為主，到7月才可能輸入1公升包裝的產品。

王德原說，換算為500毫升，國內業者1個月約可增產46多萬袋，但輸液有注射、沖洗等不同類別，醫院端的確可能因此拿到不是原先想要的，這點還是拜託醫院體諒，當這波缺口緩解後，會持續尋找國外來源，或拜託國內廠商增產，但這需要廠商增聘人手，並訓練到位，如要增加至50萬袋以上，至少要等到8月。

王德原說，食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，也會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，截至今年6月24日，計364間醫院及診所通報，共媒合744件，將持續調度藥品供應，並再次呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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