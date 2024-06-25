消基會首辦交通論壇 專家點出交通權責破碎化案例

我國交通死亡人數已連2年未達年降5%目標，消費者文教基金會首次以「交通」為題辦理論壇，其中在「論市區公車安全問題與對策」討論中，不少專家提出交通權責破碎化、主管機關未整合狀況，包括行政院4年400億元的永續提升人行安全計畫、低底盤公車補助等，都還需要改善。

根據交通部統計，今年首季交通死傷雖較去年同期下降，但行人死亡119人較去年同期增加，其中無論是整體死亡還是行人死亡，增加最多皆為新竹市。另外，今年首季民營公車交通事故共有379件，造成3人死亡，470人受傷。

台北市交通安全促進會理事長邱裕鈞說，目前公車營運面臨多項挑戰，像是因缺員導致難以汰劣存優、交通混流及車輛盲點多難以偵知風險、道路配置不當及靠站進出不易難以有效分流、駕駛職司繁複難以專心駕駛、駕駛壓力大難以留人增聘等。

邱裕鈞表示，由於我國道路主管機關太多，設計出的道路各有考量就會導致混流，現在行政院雖然有4年400億元永續提升人行安全計畫，但提案者可能是學校、工務單位，未必懂交通工程設計，這是還需要努力的。此外，公車停靠區淨空區不足，也導致公車無法完全停靠就讓乘客上下車，這些都是潛在風險。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛表示，政府雖然對公車業者就有各項補貼，但無差別補助等於在處罰優良業者。此外， 過去5年政府雖然對低底盤公車補助62億元，但不少站點人行道太高，低底盤公車根本無法靠站，導致輪椅族被迫在水溝蓋在移動，這樣的補助根本是「補了個寂寞」 ，就是交通破碎化造成的結果，站體、車體設計應該要跨局處整合。

首都客運總經理李建文作為「論市區公車安全問題與對策」議題主談人，他說，當前最重要是改善公車駕駛條件，該公司去年3月起，讓駕駛每月薪水都比前1個月好，在缺工浪潮下，至今旗下5間公司已多了100名駕駛，駕駛人數足夠就能減輕每名員工工作量，也確保服務品質。

在交通工程方面，李建文建議，主管機關應縮減道路槽化線、退縮車道以利公車轉彎，像是新北市新莊區中正路轉中華路退縮行穿線就是最好的案例。