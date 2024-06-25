獨／新冠大流行 患者塞爆急診滯留區 台大醫院恢復這項感控機制

新冠疫情捲土重來，近期確診個案不斷攀升，各醫院均傳出住院病人增加。根據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診室今天上午候床人數一度接近百人，院方指出，近期新冠肺炎患者增加，不僅住院人數爆滿，急診設置的新冠觀察區也總是額滿，已在上周恢復並強化感控措施。

6月第2周新增623例新冠本土確定病例，較第1周新增329例上升，疫情正式進入Omicron疫情以來第六波流行期，上周預計再增3成，人數恐突破800例，全台醫院、基層院所醫師都發現患者增加的情況。

台大醫院副院長黃國晉表示，近期感染新冠病毒住院患者增加，所感染的變異株包括XBB、KP.2、KP.3，考量疫情升溫，院方上周起將單人病房、負壓病房回歸感染管制中心管理，不再交由各科控制，恢復疫情期間的感控機制，病人一旦確診，就送到單人房或負壓病房隔離。

台大醫院急診醫學部醫療副主任張維典表示，近期呼吸道感染、新冠肺炎病人均增加，台大醫院收治重症病人多，尤其血液疾病、癌症治療患者免疫力較差，為避免免疫低下患者發生院內感染，在急診觀察區設置「確診患者滯留區」做出隔離，近期不僅住院病床已滿，該區域也經常爆滿，情況與一、二個月前相比嚴峻許多。

「近期急診室需要隔離的候床新冠病人增加，院方決定將隔離病房交回院級管理調度。」台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，台大醫院負壓隔離室分散於各科別病房區域，平時由各科分別管理，僅在必要時刻交回院級處理統一調度，近期因新冠病人增加，故恢復院級控管。

陳宜君表示，除新冠病毒外，流感、呼吸道融合病毒、抗藥箘等都需要隔離病房，國內醫院設計不論單人隔離、集中隔離的床位量能都不夠，情況已從2021年5月新冠疫情開始至今，這讓感染管制增加難度，感染管制醫師必需費盡心調控，工作負荷大，讓愈來愈少醫師願意選擇感染管制科別。