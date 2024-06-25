Taiwan PASS、包機獎助 4大東部觀光振興方案7月起上路

0403花蓮強震重創當地觀光，觀光署推出系列振興方案陸續於7月1日起上路，包括Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案）、獎勵旅行業推廣花東團體旅遊（台東地區）、提高花東地區境外包機獎助額度、台灣好行景點接駁公車服務及台灣觀巴旅遊套裝行程票價優惠擴及宜蘭地區。

觀光署花蓮地區自由行、團體旅遊補助已於6月起上路，7月起相關振興方案也將接連上路。其中，Taiwan PASS 台鐵版（花蓮振興方案），享2人同行1人免費優惠，限量3500套，預計實施至9月30日或經費用罄時，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東間，內容包含「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，以高CP值方式前往東部地區。

獎勵旅行業推廣花東團體旅遊的部分，7月1日至9月30日住宿台東縣合法旅宿旅遊團，每團最高獎助1萬5000元，每家旅行業以申請2團為限。

「推動花東永續旅遊境外包機計畫」7月1日至12月31日針對飛航至花東地區機場的境外包機提供獎助經費，日本地區從每架次38.5萬元提升至42萬元；韓國及東南亞（菲律賓除外）地區從每架次33.5萬元提升至36萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區從每架次28.5萬元提升至30.5萬元。

另外，因相鄰花蓮的宜蘭地區觀光仍受花蓮地震影響，7月1日至12月31日花蓮震災觀光振興方案優惠措施部分擴及宜蘭地區，包括4條台灣好行路線使用電子票證享客運票價免費及12條台灣觀巴套裝旅遊行程路線票價2折，以提早促進觀光復甦。