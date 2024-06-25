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博愛座非情勒座 中捷推「博愛貼紙」：有需要都可讓座

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運表示，透過廣播呼籲讓座給有需要的旅客。但沒有強調博愛座，希望所有座位都可以禮讓。圖／中捷提供
台中捷運表示，透過廣播呼籲讓座給有需要的旅客。但沒有強調博愛座，希望所有座位都可以禮讓。圖／中捷提供

博愛座讓不讓？有網友24日搭台北文湖線，聽到一段捷運廣播直呼太讚！廣播「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷。」中捷除了廣播，另出去年起推出「博愛貼紙」，讓乘客發現有需要的人，隨時讓座。

捷運或公車發生多起博愛座讓位爭議，有網友24日在網路發文表示，搭文湖線聽到捷運廣播 ：「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷。」直呼太讚了。

中捷公司說明，關懷及禮讓是捷運文化的一環，禮讓不限博愛座，所有座位均可讓座，因此，中捷透過廣播提醒民眾「請發揮您的愛心，將座位優先禮讓給有需要的旅客」

不少人有需要座位，卻不好意思開口請他人讓座，中捷公司去年起推出「博愛貼紙」，有需要的旅客可至各車站詢問處索取，並貼於隨身包、胸前或上手臂等明顯識別處，也呼籲旅客發現有張貼此款貼紙的旅客，可禮讓座位並多留意其狀況。

中捷公司表示，依據「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定，中捷在列車上設置博愛座及使用博愛座之名稱，未來若相關法令修正規範，公司將配合辦理。

台中捷運去年推出「博愛貼紙」，讓不好意思而又有需求的旅客貼在身上。記者陳秋雲/攝影
台中捷運去年推出「博愛貼紙」，讓不好意思而又有需求的旅客貼在身上。記者陳秋雲/攝影

中捷 博愛座

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