O型血就是行走的捕蚊燈！醫揭「蚊子最愛的8種人」曝一招防蚊：蠻有用的

炎熱夏季來臨，惱人的蚊蟲大軍防不勝防，尤其被蚊子纏上又癢又煩人。過去有「吃太多肉或酸性體質的人容易被蚊子咬」的說法，但兒科醫師表示，這種說法已經過時，蚊子是依4種條件選擇叮咬對象，發文列出容易被蚊子盯上的8種人，並提供防蚊妙招。

臉書粉專《傑足先登 傑登醫師》發文說明蚊子是依照溫度、二氧化碳、氣味、深色來選擇叮咬對象，並非過去所說的「吃太多肉或酸性體質的人」，並列出蚊子最愛的8種人：

1. 體溫較高

蚊子對熱敏感，因此體溫較高的人更容易吸引蚊子。

2. 呼出更多二氧化碳

蚊子會被二氧化碳吸引，代謝快的兒童、孕婦、體型較大的人，呼出的二氧化碳較多，因而更容易被蚊子叮咬。

3. 「汗味」戰士

人體汗水中有乳酸、尿酸和氨等，容易產生吸引蚊子的「香」味。因此出汗多的人和體味較重的人，更容易成為蚊子的目標。

4. 皮膚上的細菌​

皮膚表面某些細菌會代謝皮膚上的游離脂肪酸，產生多種不同氣味的羧酸，讓人更容易被叮咬。

5. O型血​

有研究表明，O型血的人更容易被蚊子叮咬。

6. 運動後

運動後，人體分泌的代謝物增加，體溫升高，呼出的二氧化碳增多，這些因素都會吸引蚊子。

7. 穿深色衣物

蚊子視力不佳，但對顏色有敏感性，特別是深色。因此，穿著深色衣物的人可能更容易吸引蚊子。

8. 愛喝酒

飲酒後，人體散發出的乙醇及其他代謝產物也可能吸引蚊子。