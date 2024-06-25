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颱風侵台前5天就預警 氣象署增「暴風可能到達時間」資訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為強化颱風早期預警資訊，氣象署新增「颱風暴風可能到達時間」及 「颱風暴風可能最早到達時間」2項資訊，可讓風險管理需求較高的群族，提早進行防災整備參考。記者胡瑞玲／攝影
為強化颱風早期預警資訊，氣象署新增「颱風暴風可能到達時間」及 「颱風暴風可能最早到達時間」2項資訊，可讓風險管理需求較高的群族，提早進行防災整備參考。記者胡瑞玲／攝影

中央氣象署為強化颱風早期預警資訊，自今年7月1日於原「120小時颱風暴風侵襲機率」產品上，新增「颱風暴風可能到達時間」及 「颱風暴風可能最早到達時間」2項資訊，可讓風險管理需求較高的族群，提早進行防災整備參考。

氣象署表示，盡管現代科技對颱風路徑的預測能力已有長足進步，但仍難以完全掌握，預報存在一定程度的誤差，且隨預報時間愈長，誤差愈大，就颱風路徑準確度而言，目前氣象署與美、日等先進各國官方的預報水準相當。

為了更充分說明颱風預報的不確定性，氣象署在颱風消息網頁中提供一系列颱風相關機率預報輔助產品，供社會大眾及颱風防救災決策者參考。

氣象署進一步說明，隨著該新產品的推出，可提供更加完整的預警資訊，幫助各界在颱風來臨前3至5天先取得颱風暴風可能及可能最早到達時間與機率，以及早因應。

氣象署表示，對於防災決策者來說，這些資訊有助於適時啟動應變措施，減少颱風帶來的損失和影響；對於一般民 眾，尤其是需要更長時間進行準備工作的族群，例如農漁業從業者、高風險地區居民等，也能及時採取相應措施，確保自身安全。

氣象署呼籲，時序即將進入颱風季，請民眾盡早做好防颱準備，於颱風警報期間，氣象署將定時舉行最新颱風動態說明記者會，民眾可透過網路直播、平面和電子媒體、166（國語）或167（閩南、客語）氣象語音服務電話、氣象署官網（https://www.cwa.gov.tw）或手機行動App（中央氣象署 W-生活氣象）獲得最新颱風相關訊息。

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