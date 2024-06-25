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SKYTRAX調查出爐 長榮航躍升全球10大最佳航空公司第8

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項。圖／長榮航空提供
長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項。圖／長榮航空提供

擁有「航空界奧斯卡」美譽的航空服務調查機構SKYTRAX，昨天在英國費爾蒙温莎公園舉行第25屆「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2100萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮航空總經理孫嘉明表示，連續第9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮，是對長榮航空全體員工不懈努力與卓越服務的最佳肯定，也是每一名員工的榮耀，感謝每一名旅客的信任與支持，未來會繼續追求卓越、超越自我，不斷引進最新技術，優化服務流程，為所有旅客帶來更舒適、安全與愉快的飛行旅程。

長榮航空說，隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙外，今年也規畫在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型會陸續進行改艙以提供三艙等服務，除了方便航機調度外，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

長榮航空也說，為進一步優化機上服務，今年7月起將於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點；長榮航空皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙Kipling過夜包，日前獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發「最佳商務艙過夜包」，以及加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」的肯定。

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