台灣就在「海嘯搖籃」隔壁 氣象署曝防禦值：不常發生不代表不會發生

台灣四面環海，且位於環太平洋地震帶上。地震頻繁，但台灣不會面臨海嘯威脅嗎？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，雖然近來不常聽聞發生在台灣的海嘯災情，歷史上仍有幾起重大的海嘯事件。

氣象署表示，1781年的屏東海嘯，屏東鳳港西里於4、5月之間，在一個天氣晴朗的日子裡，忽然海水暴吼如雷，水漲數十丈，近村的人與建築盡數被淹沒。1782年或1682年台南大海嘯，海嘯與地震歷時8小時，幾乎全島都受到波及，3大都市與20多個村莊被浸吞。1867年基隆海嘯，巨浪捲入將船隻沖入基隆市內，淡水也發生數百人淹死、房屋倒壞，是歷史紀錄完整，目前確定為台灣近海地震引發的災害性海嘯。

隨著測報技術的發展，台灣的海嘯紀錄也愈來愈完整。氣象署表示，從2000年至今也因為遠地地震或近海地震，陸續發生過海嘯。而最近的一次，就是0403花蓮大地震後，在宜蘭蘇澳、烏石、台東成功等地觀測到海嘯。

什麼環境條件有利於海嘯生成？氣象署表示，如果近海發生芮氏規模大於7的淺層強震，就要警戒海嘯的發生；由於海嘯在深水區傳遞快速，遠地發生的地震也有可能對台灣造成影響。海嘯波進入淺水區時，因為前方海水傳遞速度變慢，導致後方波浪堆疊而升高。換句話說，海底地形若有由深轉淺的緩坡，更利於海嘯成長。

「現狀是：我們根本就住在海嘯搖籃隔壁」，氣象署表示，全球約80%的海嘯，都發生在緊鄰台灣東部的「環太平洋地震帶」，而台灣附近也有多個可能的海嘯源，例如馬尼拉海溝、琉球海溝等，都可能造成大規模地震而引發海嘯。台灣東北部的海谷和海槽，同樣有發生海底山崩的潛在風險。再來，台灣附近海域的火山群活動，也可能成為另一條「海嘯引線」。

氣象署表示，以地形來說，台灣本身對海嘯有一定程度的「防禦值」。西側的台灣海峽海水較淺，不易形成海嘯；東側海岸則因為坡度較陡、高度變化大，使得海浪來臨時不容易堆高，或被峭壁彈回去。但是不能因此掉以輕心，「不常發生」不代表「不會發生」。

台灣有機會面臨海嘯威脅，氣象署表示，「畢竟我們就是產地直送」。民眾在海邊活動時要有危機意識，如果在海邊活動時發生地震，或是觀察到海面不尋常的跡象，就要趕快往內陸移動，留意海嘯預警資訊。一起做好相關監測、預警與防災工作，才能在海嘯來臨時將傷害降到最低。