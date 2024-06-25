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颱風、雨量正常偏少 7到9月應節約用水

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
氣象預報中心主任陳怡良25日於記者會時指出，7到9月的颱風與雨量預計都比過去平均更少，呼籲民眾注意節約用水。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
氣象預報中心主任陳怡良25日於記者會時指出，7到9月的颱風與雨量預計都比過去平均更少，呼籲民眾注意節約用水。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

颱風季來臨，預計颱風減少至2到4個、整體雨量也是正常偏少，水情恐怕再度吃緊！氣象預報中心主任陳怡良25日於記者會時指出，7到9月高溫訊號持續增加，氣溫也都會高於平均；而颱風與雨量預計都比過去平均更少，呼籲民眾注意節約用水。

中央氣象署署長程家平表示，台灣去年出現嚴重旱象，導致民眾對颱風的態度既期待又怕受傷害，希望颱風帶來降雨的同時，卻又擔憂災損。比如去年小犬颱風出現有史以來最大風速，連續數個颱風也帶來25億的農業損失。

陳怡良回顧5到6月的天氣，在氣溫部分，梅雨季就是冷暖交替，只要有鋒面影響氣溫就會下降；至於雨量的部分，因為受到梅雨鋒面影響時間較短，所以整體降雨量較少，是至1950年以來同期第五少的雨量，僅251.6mm的降雨。

展望7到9月的氣候，他指出，赤道東太平洋的海溫持續下降，意味著下半年反聖嬰現象有望持續發展，台灣過去從聖嬰年轉為反聖嬰年時，熱帶西太平洋至南海的反氣旋環流就會更顯著，預計僅南部地區有偏濕的狀況。

陳怡良指出，在反聖嬰年，太平洋的颱風生成的位置都比較接近台灣，也因生成位置距離較近，發展強度比較容易受到地形限制，導致強度減弱，但具體還是要看當時的大氣環流的狀況。

「氣象署預計，颱風生成總數與鄰近台灣的颱風總數會略少於正常年，預報會有2到4個颱風，」他也說，預計今年颱風行進方向多為「偏北轉向」或「向西直行」，只要颱風強度夠強，這兩種路徑都會對台灣造成影響。

針對氣溫與雨量，陳怡良說，7到9月氣溫持續偏高，且愈接近9月，氣溫偏高的訊號也愈來愈強；雨量則是正常偏少。他提醒，由於颱風路徑不同，各地降雨量差異很大。再加上台灣一半的水源來自颱風，且整體雨量正常偏少，所以要特別注意節約用水。

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